Ein stærsta stjarna kvennafótboltans myndi ekki úti­loka verk­fall

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Leah Williamson sést hér á blaðamannafundi þar sem hún var spurð út í umræðu um leikjaálag.
Leah Williamson, fyrirliði enska kvennalandsliðsins, segist „aldrei munu útiloka“ verkfallsaðgerðir til að koma skilaboðum leikmanna á framfæri við stjórnendur varðandi áhyggjur af leikjaálagi í kvennafótboltanum.

Hin 28 ára gamla Williamson var frá í fimm mánuði vegna meiðsla eftir sigur Englands á Evrópumótinu 2025 þar sem hún jafnaði sig eftir hnéaðgerð.

Hún sneri aftur til keppni í byrjun desember, hjálpaði Arsenal að vinna Meistaradeild kvenna í febrúar og var valin í undankeppni HM í þessum mánuði þar sem enska liðið mætir Íslandi.

Williamson er einn af nokkrum þekktum leikmönnum sem eru enn að ná fullum bata eftir velgengni Englands í Sviss, ásamt Lucy Bronze hjá Chelsea.

„Það eru ástæður fyrir því“

„Við munum aldrei vita það með vissu en ég held að fólk sé ekki að mótmæla leikjaniðurröðuninni að gamni sínu. Það eru ástæður fyrir því,“ sagði Williamson á blaðamannafundi fyrir leik Englands gegn Úkraínu. 

„Ef þú hlustar á leikmannahópinn þá viljum við auðvitað spila alltaf, en því sigursælli sem þú ert – og þetta lið hefur verið mjög sigursælt – því minni hvíld færðu og því meiri hætta er á meiðslum. Þetta safnast upp,“ sagði Williamson.

Notum rödd okkar og reynum að taka þátt í samtölum

„Leikmennirnir myndu örugglega gjarnan vilja bara mæta og spila fótbolta en við notum rödd okkar og reynum að taka þátt í samtölum við yfirvöld svo þau fái að minnsta kosti okkar sjónarmið. Hvort þau hlusta á það eða ekki er okkur óviðkomandi,“ sagði Williamson.

Leikmannasamtökin FifPro gáfu út skýrslu í nóvember þar sem fram kom að síðasta ár hafi verið það fyrsta síðan samtökin byrjuðu að safna gögnum árið 2020 sem 15 efstu leikmenn heims höfðu allir spilað 50 leiki eða fleiri á einu tímabili.

Eina leiðin til að láta í sér heyra

Aðspurð hvort Williamson myndi íhuga róttækari aðgerðir, svo sem verkfall leikmanna, sagði hún: „Ég hef ekki átt neinar samræður um þetta núna en ef hópur fólks telur að ekki sé hlustað á sig þá bendir sagan til þess að það sé eina leiðin til að láta í sér heyra,“ sagði Williamson.

„Ég myndi aldrei útiloka það. Ég held að við séum ekki stödd þar núna. Ég held að við séum enn á þeim stað þar sem við getum unnið saman, hlustað og frætt,“ sagði Williamson.

Williamson sagði einnig að leikmenn hefðu verið „fúsir“ til að veita hagsmunaaðilum gögn um æfingaálag og heilsufar kvenna.

Snýst aðallega um hvíldartímabil

„Þetta snýst aðallega um hvíldartímabil og að reyna að fá öll stjórnvaldssamtök til að samræma sig. Það hljómar alltaf eins og við séum að biðja um frí, en það er ekki raunin,“ bætti hún við.

„Ég er atvinnumaður í fótbolta og hluti af starfi mínu er líka að hvíla mig, sem ég er hvött til af stjórunum mínum og í því umhverfi sem við spilum í. Svo hvers vegna er það ekki í forgangi þegar við erum látnar sjá um okkur sjálfar?“ sagði Williamson.

HM 2027 í Brasilíu

