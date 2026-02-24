„Allt er mögulegt“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. febrúar 2026 22:11 Håkon Evjen fagnar marki sínu með liðfélögum sínum í Bodö/Glimt. Getty/Mairo Cinquetti Håkon Evjen og félagar í Bodö/Glimt voru í skýjunum eftir 2-1 sigur á Internazionale á San Siro-leikvanginum í Mílanó í kvöld. Norska ævintýraliðið vann 5-2 samanlagt og fór sannfærandi áfram í sextán liða úrslitin. „Þetta er alveg ótrúlegt, það sem við lögðum í þetta í dag. Þetta er alls ekki leikmynd sem við vildum sjá. Það er smá beiskt bragð af því að liggja mikið til baka í dag. En við tökum þessu. Við gerðum eitthvað alveg sturlað hér í dag,“ segir markaskorarinn Hákon Evjen við TV 2 eftir leik. Internazionale fór alla leið í úrslitaleik Meistaradeildarinnar í fyrra og er einnig í efsta sæti ítölsku deildarinnar á þessu tímabili. „Allt er mögulegt. Við verðum bara að hrósa strákunum fyrir hvernig þeir vinna varnarlega í dag. Það er alveg ótrúlegt að vera hluti af þessu. Þeir eiga skilið virðingu fyrir það sem þeir gera hér í dag,“ sagði Evjen um liðsfélaga sína. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Norski boltinn Mest lesið Norska ævintýraliðið sló út Inter á San Siro Fótbolti Náðu í börn látins liðsfélaga svo þau gætu verið með á gullmyndinni Sport Extraleikarnir: Tommi stóð í algjörum stríðsmanni en Nabblinn sá ekki neitt Körfubolti Gat engu svarað og hótaði að reka aðstoðarfólk sitt Sport Sögðust vera keppendur frá landi sem er ekki til Sport Finnland skrópar á opnunarhátíð Ólympíumóts fatlaðra Sport Höfnuðu boði Trumps eftir grín hans í karlaklefanum Sport Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig Enski boltinn Þjálfari danska landsliðsins með augun á gamla Valsaranum Fótbolti Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint Fótbolti Fleiri fréttir „Allt er mögulegt“ Leverkusen fór áfram og Newcastle vann 9-3 samanlagt Norska ævintýraliðið sló út Inter á San Siro Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn Þrenna Sörloth skaut Atletico Madrid áfram Prestianni æfði á Bernabeu þrátt fyrir bannið „Fer í taugarnar á mér að fagnaðarlæti Vinicius séu notuð gegn honum“ Þjálfari danska landsliðsins með augun á gamla Valsaranum Vonast eftir stærra hlutverki Leikurinn í Mexíkó fer fram Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“ Staðan í Mexíkó og Bandaríkjunum valdi áhyggjum Ætla að sýna hve ráin hefur hækkað í Bestu deildinni Einum leik frá sögulegum árangri Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint Misvísandi fréttir frá Mexíkó „Ef þú tækir burt vélbyssurnar væri þetta ósköp venjulegt“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig Messi braut ekki reglur þegar hann virtist elta dómarana eftir leik Jürgen Klopp um Bodö: „Gæti ekki verið meiri klikkun“ „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ „Ég trúi á sjálfan mig“ Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham Unnu þriðja leikinn í röð án Alberts Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu Aron Einar fór fram úr Eiði Smára Sjá meira