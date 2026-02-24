Fótbolti

„Allt er mögu­legt“

Håkon Evjen fagnar marki sínu með liðfélögum sínum í Bodö/Glimt.
Håkon Evjen fagnar marki sínu með liðfélögum sínum í Bodö/Glimt. Getty/Mairo Cinquetti

Håkon Evjen og félagar í Bodö/Glimt voru í skýjunum eftir 2-1 sigur á Internazionale á San Siro-leikvanginum í Mílanó í kvöld. Norska ævintýraliðið vann 5-2 samanlagt og fór sannfærandi áfram í sextán liða úrslitin.

„Þetta er alveg ótrúlegt, það sem við lögðum í þetta í dag. Þetta er alls ekki leikmynd sem við vildum sjá. Það er smá beiskt bragð af því að liggja mikið til baka í dag. En við tökum þessu. Við gerðum eitthvað alveg sturlað hér í dag,“ segir markaskorarinn Hákon Evjen við TV 2 eftir leik.

Internazionale fór alla leið í úrslitaleik Meistaradeildarinnar í fyrra og er einnig í efsta sæti ítölsku deildarinnar á þessu tímabili.

„Allt er mögulegt. Við verðum bara að hrósa strákunum fyrir hvernig þeir vinna varnarlega í dag. Það er alveg ótrúlegt að vera hluti af þessu. Þeir eiga skilið virðingu fyrir það sem þeir gera hér í dag,“ sagði Evjen um liðsfélaga sína.

