Rio setti nýtt Liverpool met Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. ágúst 2025 21:40 Rio Ngumoha var hetja Liverpool í kvöld og hér fagnar hann sigrinum. EPA/ADAM VAUGHAN Hetja Liverpool kom sér í sögubækurnar með sigurmarki sínu á St. James´Park í Newcastle í kvöld. Rio Nguhoma varð í kvöld fjórði yngsti leikmaðurinn til að skora í ensku úrvalsdeildinni en hann bætti hins vegar félagsmetið hjá Liverpool. Nguhoma var aðeins sextán ára og 363 daga í kvöld. Hann kom inn á sem varamaður í uppbótatíma og kom Liverpool í 3-2 með sigurmarkið á tíundu mínútu í uppbótatíma. Fyrir þetta kvöld í kvöld var Ben Woodburn yngsti markaskorari Liverpool í ensku úrvalsdeildinni en hann skoraði 17 ára og 45 daga gamall á móti Leeds United árið 2016. Aðeins þrír yngri leikmenn en Rio hafa skorað í ensku úrvalsdeildinni eða þeir James Vaughan (16 ára og 270 daga), James Milner (16 ára og 356 daga) og Wayne Rooney (16 ára og 360 daga). The wonderkid wins it for Liverpool 😲16-year old Rio Nguhoma with a 100th minute goal to rescue a dramatic win for the champions! pic.twitter.com/4gyTjqX5DY— BBC Sport (@BBCSport) August 25, 2025