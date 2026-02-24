Óeirðir í Mexíkó hafa sín áhrif á strákana okkar í fótboltalandsliðinu sem eru staddir þar í landi. Landsliðsþjálfarinn segir stöðuna súrrealíska en allt gangi sinn vanagang, þrátt fyrir aukna öryggisgæslu. Sem stendur á leikurinn að fara fram, en það gæti breyst.
Ófremdarástand skapaðist víða í Mexíkó eftir að þarlendar hersveitir skutu glæpaforingjann Rúben Nemesio Oseguera, þekktur sem El Mencho, til dauða. Oseguera fór fyrir einum stærstu glæpasamtökum heims og viðbrögðin urðu hörð víða um land þar sem bílar voru brenndir og vegum lokað.
Fjórum fótboltaleikjum var frestað, þar á meðal einum í borginni Queretaro, þar sem íslenska landsliðið er statt. Ástandið var þó verra víða í landinu en akkúrat í þeirri borg og frestunin öryggisráðstöfun.
Eins og sakir standa mun Ísland spila við Mexíkó á aðfaranótt fimmtudags.
„Þetta eru mjög óvenjulegar aðstæður og furðulegt að upplifa þetta frá fyrstu hendi. En við finnum svo sem ekkert mikið fyrir þessu öðruvísi en í fréttum. Við fáum reglulegar uppfærslur frá okkar starfsfólki og yfirvöldum. Það væsir ekkert um okkur en óneitanlega setur þetta fótboltann í annað samhengi,“ segir Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari, um stöðuna.
„Súrrealískt er eiginlega besta orðið til að lýsa þessu. Við að horfa á fréttir hérna gerir maður sér grein fyrir því að heimurinn er ansi stór og hættulegur. Við þurfum bara að fylgja fyrirmælum. Við erum ekkert að fara út í langa göngutúra til að skoða útsýnið. Það er fínasti Starbucks hérna rétt hjá. Við látum það duga,“ segir Arnar léttur.
Leikmenn voru eðlilega slegnir yfir tíðindunum en finna þó lítið fyrir ástandinu, og þá er gríðarleg öryggisgæsla í kringum íslenska liðið.
„Hérna í kringum hótelið er mikil öryggisgæsla en maður verður svo sem ekkert mikið var við hana. Hún er ekki að bögga okkur. En við erum ekki blindir og sjáum hana alveg. Við reynum bara að halda okkar striki, æfingaplön og fundir. Þetta eru ákveðnar bubblur þessi landsliðsverkefni. Ef þú tækir í burtu lögregluna og vélbyssurnar væri þetta ósköp venjulegur gluggi,“ segir Arnar og hlær.
Þá er bara að vona það besta, að ástandið versni ekki, og leikurinn geti að óbreyttu farið fram.
„Staðan er tekin á tveggja til þriggja klukkutíma fresti. Við erum vel upplýstir. Ég held að það sé málið að vera bara í núinu. Eins og staðan er núna þá fer leikurinn fram sem þýðir að það eru tveir fundir í dag og góð æfing. Ef það breytist á næstu tveimur tímum þá verðum við að vera yfirvegaðir og taka góða ákvörðun í samráði við yfirvöld,“ segir Arnar.
Ísland á að mæta Mexíkó þar ytra klukkan 2:00 aðfaranótt fimmtudags. Fari leikurinn fram verður hann sýndur beint og í opinni dagskrá á Sýn Sport.