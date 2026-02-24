Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint Sindri Sverrisson skrifar 24. febrúar 2026 10:32 Hansi Flick er með skýrar reglur fyrir Ferran Torres og félaga. Getty/Maria Gracia Jimenez Þjóðverjinn Hansi Flick vill sjá til þess að það ríki agi í herbúðum fótboltaliðs Barcelona og ef leikmenn eru seinir fyrir mega þeir eiga von á þungum sektum. Frá þessu greindu leikmennirnir Pedri og Ferran Torres í viðtali við El Hormiguero. „Ef að maður mætir seint þá sýnir maður öðrum vanvirðingu, því þá þarf restin af hópnum að bíða,“ sagði Pedri. Á síðustu leiktíð mætti Jules Koundé of seint á fund fyrir leik við Alavés og var settur á varamannabekkinn í refsingarskyni. „Við breyttum aðeins reglunni um stundvísi. Ef að maður mætir of seint þá þarf að greiða sekt,“ sagði Pedri. Torres staðfesti að sektirnar gætu numið 40.000 evrum, eða hátt í sex milljónum króna, og sagði ljóst að menn kæmust ekkert upp með eitthvað slen. En þó að það ríki agi þá segja þeir Pedri og Ferran að Flick gæti þess að gefa leikmönnum ákveðið frelsi, og þeir geti til að mynda tekið upp sín stöku TikTok-myndbönd og dansa í klefanum án þess að Þjóðverjinn skipti sér af. Börsungar eru eftir helgina komnir á topp spænsku deildarinnar, stigi fyrir ofan Real Madrid, þegar þrettán umferðir eru eftir. Næsti leikur er við Villarreal á laugardaginn og liðið spilar svo seinni leik sinn við Atlético Madrid í undanúrslitum bikarsins 3. mars, þar sem Atlético er 4-0 yfir. Spænski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Náðu í börn látins liðsfélaga svo þau gætu verið með á gullmyndinni Sport Höfnuðu boði Trumps eftir grín hans í karlaklefanum Sport Gat engu svarað og hótaði að reka aðstoðarfólk sitt Sport Extraleikarnir: Tommi stóð í algjörum stríðsmanni en Nabblinn sá ekki neitt Körfubolti Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig Enski boltinn Jürgen Klopp um Bodö: „Gæti ekki verið meiri klikkun“ Fótbolti „Ef þú tækir burt vélbyssurnar væri þetta ósköp venjulegt“ Fótbolti Notuðu ranga mynd af nýlátinni íþróttastjörnu Sport „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ Enski boltinn Messi braut ekki reglur þegar hann virtist elta dómarana eftir leik Fótbolti Fleiri fréttir Misvísandi fréttir frá Mexíkó „Ef þú tækir burt vélbyssurnar væri þetta ósköp venjulegt“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig Messi braut ekki reglur þegar hann virtist elta dómarana eftir leik Jürgen Klopp um Bodö: „Gæti ekki verið meiri klikkun“ „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ „Ég trúi á sjálfan mig“ Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham Unnu þriðja leikinn í röð án Alberts Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu Aron Einar fór fram úr Eiði Smára Prestianni fær ekki að spila gegn Real Madrid „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ Með brotnar tennur og lausan kjálkalið eftir samstuð Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir Sló met Íslands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar „Hann var farþegi í þessum leik“ Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi KSÍ fylgist með framvindu mála í Mexíkó Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Elías hélt hreinu í þriðja sinn í síðustu fimm leikjum Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Fyrsti deildarsigur Lille í rúma tvo mánuði Fiorentina vann aftur með Hlín í byrjunarliðinu Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Sjá meira