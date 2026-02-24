Fótbolti

Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint

Sindri Sverrisson skrifar
Hansi Flick er með skýrar reglur fyrir Ferran Torres og félaga.
Hansi Flick er með skýrar reglur fyrir Ferran Torres og félaga. Getty/Maria Gracia Jimenez

Þjóðverjinn Hansi Flick vill sjá til þess að það ríki agi í herbúðum fótboltaliðs Barcelona og ef leikmenn eru seinir fyrir mega þeir eiga von á þungum sektum.

Frá þessu greindu leikmennirnir Pedri og Ferran Torres í viðtali við El Hormiguero.

„Ef að maður mætir seint þá sýnir maður öðrum vanvirðingu, því þá þarf restin af hópnum að bíða,“ sagði Pedri.

Á síðustu leiktíð mætti Jules Koundé of seint á fund fyrir leik við Alavés og var settur á varamannabekkinn í refsingarskyni.

„Við breyttum aðeins reglunni um stundvísi. Ef að maður mætir of seint þá þarf að greiða sekt,“ sagði Pedri.

Torres staðfesti að sektirnar gætu numið 40.000 evrum, eða hátt í sex milljónum króna, og sagði ljóst að menn kæmust ekkert upp með eitthvað slen.

En þó að það ríki agi þá segja þeir Pedri og Ferran að Flick gæti þess að gefa leikmönnum ákveðið frelsi, og þeir geti til að mynda tekið upp sín stöku TikTok-myndbönd og dansa í klefanum án þess að Þjóðverjinn skipti sér af.

Börsungar eru eftir helgina komnir á topp spænsku deildarinnar, stigi fyrir ofan Real Madrid, þegar þrettán umferðir eru eftir. Næsti leikur er við Villarreal á laugardaginn og liðið spilar svo seinni leik sinn við Atlético Madrid í undanúrslitum bikarsins 3. mars, þar sem Atlético er 4-0 yfir.

