Það verður nóg um að vera í Sprengisandi á Bylgjunni í dag. Stríð í Íran, þjóðaratkvæðagreiðslan, og stafræn heilbrigðisþjónusta verða til umræðu í dag.
Fyrsti gestur er Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaður Vinstri grænna. Rósa tekur við VG á erfiðum tíma, flokkur utan þings og fylgið mælist lítið. Hvað ætlar hún sér? Getur flokkurinn náð sér á strik á ný?
Pawel Bartoszek alþingismaður, Stefán Pálsson sagnfræðingur og Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur ræða átökin fyrir botni Miðjarðarhafs. Átökin fyrir botni Miðjarðarhafsins stigmagnast, Bandaríkjamenn lýsa ítrekað yfir andstöðu við alþjóðalög, Ísland tekur undir málflutning S. Afríku gegn Ísrael og heimsókn utanríkisráðherra til Washington virðist lýsa kuldalegri fjarlægð fremur en samskiptum við samherja. Sannarlega blikur á lofti.
Næst á dagskrá eru Evrópumálin. Dóra Sif Tynes lögmaður og Eiríkur Svavarsson lögmaður koma í hljóðver. Hvaða þýðingu hefur þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna við ESB? Jafngildir hún aðildarumsókn?
Tryggvi Þorgeirsson, læknir og stofnandi Sidekick Health og Davíð Ottó Arnar, yfirlæknir á Landspítala ræða það hvernig stafræn heilbrigðisþjónusta getur styrkt heilbrigðiskerfi sem tekst á við mönnunarvanda, fjölgun aldraðra sjúklinga og vaxandi fjárþörf allt í senn. Eru til leiðir til að styrkja kerfið með því að taka upp nýja tækni í miklu ríkari mæli?