Opnað hefur verið fyrir umferð um Hellisheiði en þar urðu tvö umferðarslys fyrr í dag. Veður er slæmt á heiðinni og skyggni samasem ekkert. Þrír voru fluttir á slysadeild til skoðunar eftir árekstrana.
Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi, segir að um tvo aðskilda árekstra hafi verið að ræða á svipuðum slóðum. Þar að auki hafi þónokkrir bílar hafnað utan vegar enda akstursskilyrði fráleit.
Lokað var fyrir umferð um heiðina um tíma á meðan unnið var að því að tryggja vettvanginn en áfram eru veðurskilyrði mjög slæm og eiga bara eftir að versna, að sögn Magnúsar. Hann brýnir fyrir fólki að fresta ferðalögum.
Einnig hefur verið lokað fyrir umferð um Mosfellsheiði eftir að rúta með tólf manns um borð hafnaði utan vegar. Engin slys urðu á fólki.
Lokað hefur verið fyrir umferð um Þingvallaveg vegna umferðarslyss á Mosfellsheiði en þar hafnaði rúta fyrir utan veginn eftir að ökumaður missti stjórn á ökutækinu.