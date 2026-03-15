Í hádegisfréttum Bylgjunnar ræðum við framkvæmdastjóra Rammagerðarinnar sem segist hafa verið illa brugðið þegar að Isavia lokaði verslunum fyrirtækisins á flugvellinum þrátt fyrir greiðsluskjól.
Isavia heldur því fram að Rammagerðin skuldi leigu en Rammagerðin vill meina að forsendur leigusamningsins séu með öllu brostnar. Framkvæmdastjóri Rammagerðarinnar segist engin svör fá frá Isavia.
Við kynnum okkur veðurhorfur á landinu en þó nokkur snjóflóð hafa fallið á Vestfjörðum og Tröllaskaga síðasta sólarhring. Rýma þurfti atvinnuhúsnæði á Vestfjörðum og bæ við Siglufjörð.
Þá hitum við upp fyrir kokkakeppnina Bocuse d´Or í Marseille í Frakklandi sem hefst á morgun. Snædís Xyza Mae Jónsdóttir matreiðslumeistari og fyrrverandi þjálfari kokkalandsliðsins keppir fyrir Íslandshönd, fyrst kvenna.
Og í íþróttunum förum við yfir allt það helsta úr enska boltanum og Formúlu eitt.