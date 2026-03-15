Innlent

Vilja rauð­vín á föstu­dögum á Sel­fossi

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Magnús J. Magnússon, sem er formaður Félags eldri borgara á Selfossi.
Magnús J. Magnússon, sem er formaður Félags eldri borgara á Selfossi. Magnús Hlynur Hreiðarsson

Starfsemi Félags eldri borgara á Selfossi hefur sjaldan eða aldrei verið eins öflug eins og í vetur enda er boðið upp á um 35 dagskrárliði alla vikuna. Stólaleikfimi, perlusaumur og Kínaskák njóta til dæmis mikilla vinsælda. Það nýjasta er að nú vilja eldri borgarar rauðvín með matnum á föstudögum en nautakjöt hefur verið tekið út af matseðlinum því það er svo erfitt að tyggja það.Um 1100 manns eru í Félagi eldri borgar á Selfossi og fer félagsmönnum stöðugt fjölgandi. Dagskrá félagsins er mjög fjölbreytt en hún fer fram í Grænumörk, sem er félagsaðstaða félagsins í nokkrum sölum þar.Magnús J. Magnússon er formaður félagsins.„Já, þetta er náttúrulega magnað. Við erum með um ellefu hundruð manna félag og erum með 35 til 36 viðburði í viku og mikla þátttöku í öllu því sem boðið er upp á. Það sem við teljum skipta máli er það að allir finni eitthvað við sitt hæfi og ef einhver spyr hvort að það sé hægt að prófa þetta þá gerum við það,” segir Magnús.Formenn félagsins frá upphafi.Stór hluti eldri borgara í Grænumörk borðar saman í hádeginu þar sem boðið er upp á hefðbundinn heimilismat. Á föstudögum er alltaf kjöt með fjölbreyttu meðlæti en það er þó eitthvað vesen þegar nautakjöt er á matseðlinum eins og Magnús þekkir. „Já, það er bara náttúrlega þannig ef í mötuneytinu er eitthvað kjöt, sem erfitt er að skera eða tyggja þá náttúrulega tökum við það af matseðlinum með sátt og samlyndi allra, sem eru þar”, segir hann.Stjórn félagsins eins og hún er í dag.En þið viljið rauðvín stundum eða hvað?„Já, það er umræða um það á föstudögum í hádeginu hvort það sé ekki hægt að hafa örlítið af rauðvíni með og við erum svona að íhuga það,” segir Magnús hlægjandi.Eldri borgarar á Selfossi þurfa ekki að láta sér leiðast, það er alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi.Facebooksíða félagsins

Árborg Eldri borgarar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið