Stakar styrk­veitingar taldar með í upptökutölfræðinni

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Dóra Sif Tynes starfaði lengi í Evrópudómi. Vísir/Samsett

Fyrrverandi forstöðumaður lagaskriftstofu EFTA segir að ekki sé hægt að líta á aðildarferli að Evrópusambandinu sem framsal réttarkerfisins. Með því að stilla landslögum upp gegn Evrópulögum sé ryki þyrlað í augu fólks og leikur að innleiðingartölfræði sé ekki gagnlegur.

Dóra Sif Tynes lögmaður og fyrrverandi forstöðumaður lagaskrifstofu EFTA í Brussel og Eiríkur Svavarsson hæstaréttarlögmaður tókust á um Evrópumálin og þjóðaratkvæðagreiðsluna framundan í Sprengisandi í morgun.

Eiríkur segir villandi að tala um órætt innihald pakkans eins og ríkisstjórnarliðum hefur verið tíðrætt um undanfarið. Innihald hans liggi fyrir og hafi gert lengi. Það séu ekki varanlegar undanþágur frá þessu regluverki. Innleiðing EES-reglugerða jafngildi því engan veginn að ferlinu sé lokið.

„Frá því að EES-samningurinn tók gildi og þangað til 2016 var meðaltal upptökutilskipana og gerða Evrópusambandsins inn í EES-samningnum 13,4 prósent á öllum þessum tíma. Þessi fullyrðing um það að það sé búið að taka meira eða minna þetta regluverk Evrópusambandsins stenst enga skoðun,“ segir hann.

Dóra Sif segir að upptökutölfræði sem þessi sé ekki gagnleg og bendir á að ákvarðanir um stakar styrkjagreiðslur til fyrirtækja séu þar taldar með.

„Þetta er núanseraðri spurning en svo vegna þess að við erum með kerfi í EES-samningnum sem á að koma í stað beinna réttaráhrifa sem kallar á skilyrðislausa innleiðingu reglna. Við erum með reglur í EES-samningnum um trúnaðarskyldu, um samræmda túlkun, um aðrar leiðir til að gæta þess að sömu reglur gilda því það er grunnurinn. Mörgum myndi hugnast það að geta reitt sig á Evrópureglur fyrir dómi og að þær hefðu forgang. Evrópureglurnar eru líka landslög. Þær yrðu innan sambandsins samþykktar í sameiningu við aðrar Evrópuþjóðir þannig að þetta er ekki svart og hvítt,“ segir Dóra Sif.

