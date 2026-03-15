Tvö snjóflóð hafa fallið skammt frá Siglufirði síðan í nótt. Leiðargarðar við bæinn hafa sannað gildi sitt og skýlt byggðinni frá snjóflóðum að sögn ofanflóðasérfræðings á svæðinu. Annað snjóflóðið var töluvert stórt.
Íbúi sem fréttastofa ræddi við segir snjóflóð hafa hafnað á varnargarði bak við hús sitt en segist engar áhyggjur hafa. „Við erum bara slök,“ sagði hann.
Vegagerðin hefur lýst yfir hættustigi við Súðavíkurhlíð og óvissustigi við Flateyrarveg vegna snjóflóðahættu. Nokkur atvinnuhús undir Seljalandshlíð á Ísafirði hafa verið rýmd vegna þessa.
Einnig er óvissustig í gildi á Norðurlandi vegna snjóflóðahættu en rýming stendur enn yfir á bænum Steinaflötum. Hann var rýmdur í gær eftir mjög stórt snjóflóð í grendinni.
Nýlega féllu tvö snjóflóð við Siglufjörð sem varnargarðar við bæinn stöðvuðu að sögn Gests Hannsonar ofanflóðasérfræðings á svæðinu.
„Þetta er þarna við þennan leiðigarð sem er kallaður Stóri-Boli, sem er þarna sunnan við bæinn ásamt Litla-Bola sem kemur norðan við Jörundarskálina. Úr Jörundarskálini hefur fallið í nótt töluvert stórt flóð sem nær nánast niður í tjörnina sem er þarna ofan við þjóðveginn í áttina að Héðinsfjarðargöngunum. Svo fellur annað flóð úr Strengsgili sem er, sem sagt, sunnan við Stóra-Bóla og það nær ofan í tjörnina sem er þarna ofan við við veginn, gamla veginn sem liggur við Steinaflatir.“
Hann segir hættu ekki hafa verið á ferð sem betur fer. Lukkulegt sé búið var að gefa út aðvörun á svæðinu og engin umferð á þeim slóðum.
„Jörundarskálin fríar okkur alveg við tjón eða skaða í bænum. Það fer baraþarna niður á leirurnar. En ,eiðigarðurinn, hann náttúrulega beinir þessu frá bænum og mannvirkjunum þarna í kring. Ég sá að það var þarna tjón frá Jörundarskálinni af flóðinu, það hafa rifnað upp einhverjar hríslur. Einhver tré og þvíumlíkt sjáanleg þarna í flóðajaðrinum. Þannig að þetta hefur eitthvað tekið með sér. Það hafa einhverjar girðingar og svoleiðis skemmst.“
Hann segir að nokkrar spýjur úr hlíðinni hafi einnig skotið upp kollinu.
„Það er lélegt skyggni og við sjáum illa til og það má alveg búast við að við sjáum þegar það birtir að það sé nú einhvers staðar svona spýjur og flóð sem eru þá fallin,án þess að við vitum af því.“