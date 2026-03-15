Árekstur tveggja bíla varð á gatnamótum Miklubrautar og Grensásvegar á sjöunda tímanum í gær. Enginn slasaðist alvarlega en einn var handtekinn.
Þetta kemur fram í samtali fréttastofunnar við Kristján Helga Þráinsson, aðstoðaryfirlögregluþjón í aðgerðadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Hann segir að um umferðaróhapp hafi verið að ræða og að einn aðili hafi verið handtekinn vegna gruns um ölvunarakstur. Tveir bílar hafi rekist á en að hann sjái enga bókun þess efnis að nokkur hafi slasast alvarlega.