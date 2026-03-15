Hand­tekinn á sjöunda tímanum í gær grunaður um ölvunar­akstur

Freyja Þórisdóttir skrifar
Lögregla handtók mann sem grunaður var um akstur undir áhrifum áfengis í gær.
Aðsend

Árekstur tveggja bíla varð á gatnamótum Miklubrautar og Grensásvegar á sjöunda tímanum í gær. Enginn slasaðist alvarlega en einn var handtekinn.

Þetta kemur fram í samtali fréttastofunnar við Kristján Helga Þráinsson, aðstoðaryfirlögregluþjón í aðgerðadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Hann segir að um umferðaróhapp hafi verið að ræða og að einn aðili hafi verið handtekinn vegna gruns um ölvunarakstur. Tveir bílar hafi rekist á en að hann sjái enga bókun þess efnis að nokkur hafi slasast alvarlega.

