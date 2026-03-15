Ferða­langar í vand­ræðum víða um land vegna færðar

Freyja Þórisdóttir skrifar
Björgunarsveitin Tálkni var meðal þeirra sem kölluð var út í nótt.

Björgunarsveitir á Vestfjörðum og Reykjavík voru stóran hluta nætur að aðstoða ferðalanga sem voru í vandræðum sökum slæmrar færðar. 

Þetta kemur fram í tilkynningu sem Slysavarnafélagið Landsbjörg sendi frá sér rétt í þessu. Þar segir einnig að rétt eftir klukkan eitt í nótt hafi Hjálparsveit skáta í Reykjavík verið send upp á Sandskeið til aðstoðar fjölda fólks sem lent hafði í vandræðum sökum skyggnis og færðar. Bílar stóðu flestir fastir frá Lækjarbotnum og austur fyrir Bláfjallaafleggjara.

Mikil hálka var á veginum og um tíma þreifandi bylur. Einhverjir ökumenn lentu út af veginum við þessar aðstæður. Allt í allt voru farþegar í hátt í 20 ökutækjum aðstoðaðir, annaðhvort með því að flytja fólk í bæinn eða losa bíla og fylgja í bæinn. Aðgerðum þar lauk um hálf sex í morgun.

Um svipað leyti var björgunarsveitin Tálkni á Tálknafirði boðuð út vegna bifreiðar á fjallveginum Hálfdán. Þar var ökumaður í vandræðum ásamt tveimur farþegum í bílnum. Fólkinu var komið í skjól í björgunarsveitarbílnum og flutt niður. Aðgerðum á Hálfdán lauk um hálf þrjú.

Rétt fyrir klukkan fimm í morgun var svo björgunarsveitin Dýri á Þingeyri boðuð út vegna ferðalanga á Dynjandisheiði. Þar voru tveir í bílnum sem voru fluttir áleiðis til Ísafjarðar til með björgunarsveitinni, til móts við annan bíl. Þessari aðgerð var lokið rétt upp úr klukkan níu í morgun.

