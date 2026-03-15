Íslendingur var lykilmaður í einstöku máli hinum megin á hnettinum þar sem það tókst að lækna hundinn Rosie af krabbameini með hjálp gervigreindar. Þetta kemur fram í ástralska spjallþættinum Today Show þar sem Páll Þórðarson mætti ásamt Paul Conyngham, tæknifrumkvöðli frá Ástralíu. Þar vörpuðu þeir ljósi á þróun bóluefnisins.
Páll er prófessor í efnafræði við University of New South Wales (UNSW). Hann segist hafa verið óviss um hvort að það væri raunhæft að mynda bóluefni í tæka tíð til að bjarga lífi hinnar átta ára gömlu Rosie. Hún er blanda af Staffy og Shar Pei en Conyngham segir frá því í þættinum að hún hafi verið greind með mastfrumukrabbamein.
Stór æxli komu fram á öðrum afturfæti hennar og henni voru aðeins gefnir nokkrir mánuðir ólifaðir. Conyngham hafi hins vegar ekki verið tilbúinn að sætta sig við þau svör.
Hann leitaði til gervigreindar eftir að hefðbundnar meðferðir báru ekki árangur við að stöðva vöxt æxlisins. Með 17 ára reynslu af vélanámi og gagnagreiningu notaði hann ChatGPT til að þróa áætlun og gervigreindarforritið AlphaFold til að greina próteinbyggingar sem tengjast krabbameini.
En það er einmitt þá sem Páll kemur fyrst við sögu í málinu. Þáttastjórnendur Today Show spurðu Pál hvort að hann hefði verið efins með það að taka þátt í þessu þegar Conyngham hafði fyrst samband við hann.
„Ég var þar svolítið, líklega aðallega bara af því ég hélt að þetta myndi taka of langan tíma, segir Páll. „Ég bara hélt ekki að við gætum gert þetta svona hratt og að það yrði tímanlega til að hjálpa Rosie í raun. Þannig að þetta hefur bara verið ótrúlegt verkefni fyrir okkur að taka þátt í,“ bætir hann við.
Þeir segja svo saman frá því hvernig það hafi tekið um það bil tvo mánuði frá því að Páll og félagar hans í háskólanum hafi byrjað að þróa bóluefnið og þangað til að Rosie fékk fyrsta skammtinn.
Æxlið hefur að þeirra sögn minnkað um helming og Rosie sýnir verulegan bata. Reyndar varð Conyngham jafnvel hlessa þegar hann sá hana stökkva yfir girðingu á eftir kanínu í lok janúar.
Í lok viðtalsins segist Páll vera bjartsýnn á að þetta dæmi opni fjölda dyra hvað varðar krabbameinslækningar.