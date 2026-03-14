Í hádeginu hófust íbúakosningar um tillögu um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps. Kosningar standa yfir til 28. þessa mánaðar íbúar sveitarfélaganna sem náð hafa sextán ára aldri fyrir lok tímabilsins mega greiða atkvæði.
Í áliti samstarfsnefndar sveitarfélaganna kemur fram að hún telur að sameining hreppanna geti orðið til þess að styrkja samfélagið og tryggja íbúum lögbundna þjónustu án þess að íbúar þurfi að afsala sér áhrifum eða nærþjónustu. Niðurstaða nefndarinnar er að það sé vænlegur kostur fyrir íbúa Árneshrepps og Kaldrananeshrepps að sameinast.
Samstarfnefnd hefur kynnt tillögu um sameiningu, álit sitt og framtíðarsýn fyrir íbúum og hélt íbúafundi í liðinni viku þar sem íbúar gátu borið upp spurningar og skipst á skoðunum. Fundirnir voru vel sóttir í báðum sveitarfélögum og greinilegt að íbúar hafa mikinn áhuga á framtíð sveitarfélaganna.
Nánari upplýsingar um kosningarnar, opnunartíma kjörstaða og fyrirkomulag póstkosningar má finna á heimasíðum sveitarfélaganna drangnes.is og arneshreppur.is.