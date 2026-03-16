Gestur Hansson, snjóflóðaeftirlitsmaður á Siglufirði, segir veðrið á Siglufirði að ganga niður og það hafi verið bærilegt í nótt.
„Þetta var gríðarlegur snjór, meter í affalli, þið getið rétt ímyndað ykkur,“ segir Gestur en rætt var við hann í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Tvö snjóflóð féllu skammt frá Siglufirði um helgina. Hann segir atburðarásina hafa verið þannig að fyrst hafi verið norðaustanátt sem hafi svo breyst í norðvestanátt sem sé þeirra „versta átt“ gagnvart snjósöfnun.
„Þá bara í fjöllunum, í bænum og út á strönd og upp á skíðasvæðið. Þetta er það svæði sem er mest vaktað og við erum með alls kyns græjur í þessu. Bæði okkur sjálfa og snjódýptarmæla. Við getum fylgst mjög vel með þessu þegar þetta gerist.“
Greint var frá því um helgina að snjóflóðin hefðu hafnað á varnargarði bak við hús. Leiðagarðar fyrir ofan bæinn hafi þannig vel sannað gildi sitt.
Gestur segir veðrið hafa verið samkvæmt spá en að undanfarin ár finnist honum veðuráttirnar hafa verið að breytast.
„Það er búið að vera meira í þessum suðlægu áttum, suðvestan og svo norðvestan. Þetta er það sem mér finnst, og kannski fjórar árstíðir sama daginn í veðrinu.“
Hann segir norðvestanáttina versta vegna þess að snjórinn safnast saman í fjöllin Siglufjarðarmegin en að norðaustanáttin geti verið rjúkandi í bænum. Hann segir þetta sjást best með Selskálinni, á sínum átján ára ferli í ofanflóðavakt hafi hann aldrei séð flóð koma þar niður.
Á mynd sem deilt var af Gesti um helgina má sjá hann standa við gríðarstóran skafl með mælistöng. Hann segir mælistöngina 2,5 metra og snjórinn hafi verið yfir sex metra hár. Myndin er tekin þar sem snjóflóðið féll og hann segir það koma niður þröngan farveg og á mikilli ferð.
Gestur segir alltaf nóg að gera sem snýr að þessu eftirliti. Það sé uppsetning á mælum og eftirlitið, sem sé líka yfir sumarið í rigningu og aftakaveðrum. Gestur segir grannt fylgst með þróun mála á svæðinu.
Á vef Veðurstofunnar segir að enn sé í gildi óvissustig vegna snjóflóðahættu en Gestur segir að viðvörunin verði líklega núna tekin niður á stig þrjú á vegum þannig að það sé hægt að moka.
„Svo byrjar næsta áhlaup, það bætir aftur í seinnipartinn í dag,“ segir hann og að þannig verði þetta til fimmtudags. Eftir það eigi ástandið að skána og svo gangi það niður. Eftir það komi næsta lægð með sunnanátt og hláku.
„Það er nóg að gera.“
Búið er að opna Holtavörðuheiðina eftir lokun í nótt. Enn er ófært um Fróðaárheiði. Hálka og snjóþekja er á flestum leiðum.
Alldjúp lægð mjakast nú austur skammt suðaustur af landinu og í kvöld kemur svo lægð sunnan úr hafi og sameinast við hina fyrri suðaustur af landinu og bætir þá í norðaustanáttina að nýju.