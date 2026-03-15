Daníel Ingi með stoðsendinguna að dramatísku sigurmarki Aron Guðmundsson skrifar 15. mars 2026 15:09 Daníel Ingi, leikmaður Nordsjælland FC Nordsjælland Daníel Ingi Jóhannesson átti stoðsendinguna að dramatísku sigurmarki Nordsjælland gegn Midtjylland í efri hluta dönsku úrvalsdeildarinnar í dag. Elías Rafn stóð vaktina í marki Midtjylland og þurfti að sætta sig við svekkjandi tap líkt og Rúnar Alex Rúnarsson sem stóð vaktina í marki FC Kaupmannahafnar, annan leikinn í röð. Rúnar Alex hafði fengið sjaldséð tækifæri í marki FC Kaupmannahafnar gegn Viborg í danska bikarnum á dögunum þar sem að hann stóð sig vel í 2-1 sigri og fékk því aftur traustið í leik dagsins. Gengi FC Kaupmannahafnar alls ekki staðist væntingar á yfirstandandi tímabili og að vera í neðri hluta dönsku deildarinnar er eitthvað sem stuðningsmenn liðsins sætta sig ekki við en Jordan Larsson kom liðinu yfir í leik dagsins með marki á 24.mínútu. Þannig stóðu leikar allt þar til á 78.mínútu þegar að Julius Berthel Askou jafnaði metin fyrir OB. 1-1. Skömmu eftir jöfnunarmarkið kom Rasmus Falk, fyrrverandi leikmaður FC Kaupmannahafnar, OB yfir 2-1 eftir vandræðagang í vörn FC Kaupmannahafnar og reyndist það sigurmark leiksins. Mögnuð endurkoma OB staðreynd en dapurt gengi Kaupmannahafnarbúa heldur áfram. Sigurinn gerir það að verkum að OB kemst upp fyrir FC Kaupmannahöfn í efsta sæti neðri hlutans og er þar með einu stigi meira en FC Kaupmannahöfn í öðru sæti neðri hlutans. Viktor Bjarki Daðason var fjarri góðu gamni í liði FC Kaupmannahafnar í dag. Afar svekkjandi úrslit hjá Elíasi Í efri hluta deildarinnar stóð Elías Rafn Ólafsson vaktina í marki FC Midtjylland sem fór illa að ráði sínu og tapaði á dramatískan máta gegn FC Nordsjælland. Daníel Ingi Jóhannesson kom inn á sem varamaður í liði Nordsjælland á 80. mínútu og lét heldur betur til sín taka Daníel átti stoðsendinguna að sigurmarki leiksins í uppbótartíma venjulegs leiktíma en þar varð Midtjylland af mikilvægum stigum í toppbaráttu deildarinnar. Nú er liðið fjórum stigum á eftir toppliði AGF sem á einnig leik til góða.