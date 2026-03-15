Daníel Ingi með stoðsendinguna að dramatísku sigurmarki

Aron Guðmundsson skrifar
Daníel Ingi, leikmaður Nordsjælland
Daníel Ingi, leikmaður Nordsjælland FC Nordsjælland

Daníel Ingi Jóhannesson átti stoðsendinguna að dramatísku sigurmarki Nordsjælland gegn Midtjylland í efri hluta dönsku úrvalsdeildarinnar í dag. Elías Rafn stóð vaktina í marki Midtjylland og þurfti að sætta sig við svekkjandi tap líkt og Rúnar Alex Rúnarsson sem stóð vaktina í marki FC Kaupmannahafnar, annan leikinn í röð.

Rúnar Alex hafði fengið sjaldséð tækifæri í marki FC Kaupmannahafnar gegn Viborg í danska bikarnum á dögunum þar sem að hann stóð sig vel í 2-1 sigri og fékk því aftur traustið í leik dagsins. 

Gengi FC Kaupmannahafnar alls ekki staðist væntingar á yfirstandandi tímabili og að vera í neðri hluta dönsku deildarinnar er eitthvað sem stuðningsmenn liðsins sætta sig ekki við en Jordan Larsson kom liðinu yfir í leik dagsins með marki á 24.mínútu. 

Þannig stóðu leikar allt þar til á 78.mínútu þegar að Julius Berthel Askou jafnaði metin fyrir OB. 1-1. 

Skömmu eftir jöfnunarmarkið kom Rasmus Falk, fyrrverandi leikmaður FC Kaupmannahafnar, OB yfir 2-1 eftir vandræðagang í vörn FC Kaupmannahafnar og reyndist það sigurmark leiksins. 

Mögnuð endurkoma OB staðreynd en dapurt gengi Kaupmannahafnarbúa heldur áfram. Sigurinn gerir það að verkum að OB kemst upp fyrir FC Kaupmannahöfn í efsta sæti neðri hlutans og er þar með einu stigi meira en FC Kaupmannahöfn í öðru sæti neðri hlutans. 

Viktor Bjarki Daðason var fjarri góðu gamni í liði FC Kaupmannahafnar í dag.

Afar svekkjandi úrslit hjá Elíasi

Í efri hluta deildarinnar stóð Elías Rafn Ólafsson vaktina í marki FC Midtjylland sem fór illa að ráði sínu og tapaði á dramatískan máta gegn FC Nordsjælland. Daníel Ingi Jóhannesson kom inn á sem varamaður í liði Nordsjælland á 80. mínútu og lét heldur betur til sín taka  

Daníel átti stoðsendinguna að sigurmarki leiksins í uppbótartíma venjulegs leiktíma en þar varð Midtjylland af mikilvægum stigum í toppbaráttu deildarinnar. Nú er liðið fjórum stigum á eftir toppliði AGF sem á einnig leik til góða.  

Mest lesið