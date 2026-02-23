Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. febrúar 2026 11:01 Sune Smith-Nielsen hefur verið látinn fara frá FC Kaupmannahöfn eftir samtals sautján ára starf fyrir félagið. FCK Sune Smith-Nielsen hefur verið rekinn úr starfi íþróttastjóra FC Kaupmannahafnar. Meðal hans stærstu sigra í starfi fyrir félagið voru kaup og sölur á Íslendingum en árangur liðsins á tímabilinu hefur ekki staðið undir væntingum. Smith-Nielsen vann fyrir FCK í rúmlega sautján ár. Áður en hann tók við starfi íþróttastjóra sumarið 2024 var hann yfirmaður leikmannakaupa fyrir yngri flokkanna. Eitt af því síðasta sem hann gerði sem yfirmaður yngri flokka var að kaupa Viktor Bjarka Daðason til félagsins frá Fram, í janúar 2024, og eitt af því fyrsta sem hann gerði sem íþróttastjóri var að selja Orra Stein Óskarsson til Real Sociedad, í ágúst 2024. Orri Steinn var seldur fyrir tuttugu milljónir evra, sem var metsala fyrir FCK. Viktor Bjarki hefur blómstrað fyrir félagið á tímabilinu og jafnvel er búist við því að hann slái félagaskiptametið ef hann verður seldur í sumar. FCK er ríkjandi meistari en situr í 7. sæti dönsku deildarinnar og er í hættu á að missa af sæti í efri hlutanum ef liðið vinnur ekki Randers á sunnudaginn, í síðustu umferðinni fyrir tvískiptingu. „Mín fyrsta hugsun er að þetta þurfti að gerast. Miðað við það sem hefur verið í gangi hjá FCK hefði verið mjög furðulegt að sjá ekki breytingar á skrifstofunni. Það er gríðarleg pressa á FC Kaupmannahöfn, þannig að það var í rauninni nauðsynlegt að færa einhvers konar fórn“ sagði sparkspekingur danska ríkisútvarpsins, Andreas Kraul. Danski boltinn Mest lesið Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Fótbolti Í hefndarhug til Íslands eftir „fíaskóið“ á EM Handbolti Vonn svarar fyrir sig: „Sveið þegar fólk sagði að ég væri eigingjörn“ Sport Kvörtuðu yfir of miklum snjó á Vetrarólympíuleikunum Sport Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Enski boltinn Hetjan missti tönn: „Ég elska Bandaríkin“ Sport Vann gull og frétti svo af andláti ömmu sinnar: „Lofaði henni að ég yrði hugrökk“ Sport Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Enski boltinn Var rekinn en hefndi sín: „Hefði verið búið að berja hann í spað“ Körfubolti Segir að Grindvíkingar verði að passa vel upp á gömlu kallana Körfubolti Fleiri fréttir Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi KSÍ fylgist með framvindu mála í Mexíkó Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Elías hélt hreinu í þriðja sinn í síðustu fimm leikjum Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Fyrsti deildarsigur Lille í rúma tvo mánuði Fiorentina vann aftur með Hlín í byrjunarliðinu Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Glódís og stöllur unnu toppslaginn og eru með fjórtán stiga forskot Barcelona nýtti sér mistök Real Madrid og skaust á toppinn Sverrir Ingi leiddi sitt lið til sigurs Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Alfons stóð vaktina frábærlega í stórsigri Kristian Nökkvi hetja Twente Íslensk markaveisla í sigri Kristianstad Mikael Egill og Messías stóðu fyrir sínu í sigri Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Þegar allir og amma þeirra fóru í EM-veisluna O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Madrídingar fengu á sig sigurmark í uppbótartíma Bournemouth nálgast Evrópusætin Hornspyrnur Dimarcos gerðu gæfumuninn í sjöunda sigri Inter í röð Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Sjá meira