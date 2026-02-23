Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi

Fótbolti

Sune Smith-Nielsen hefur verið látinn fara frá FC Kaupmannahöfn eftir samtals sautján ára starf fyrir félagið.
Sune Smith-Nielsen hefur verið rekinn úr starfi íþróttastjóra FC Kaupmannahafnar. Meðal hans stærstu sigra í starfi fyrir félagið voru kaup og sölur á Íslendingum en árangur liðsins á tímabilinu hefur ekki staðið undir væntingum.

Smith-Nielsen vann fyrir FCK í rúmlega sautján ár. Áður en hann tók við starfi íþróttastjóra sumarið 2024 var hann yfirmaður leikmannakaupa fyrir yngri flokkanna.

Eitt af því síðasta sem hann gerði sem yfirmaður yngri flokka var að kaupa Viktor Bjarka Daðason til félagsins frá Fram, í janúar 2024, og eitt af því fyrsta sem hann gerði sem íþróttastjóri var að selja Orra Stein Óskarsson til Real Sociedad, í ágúst 2024.

Orri Steinn var seldur fyrir tuttugu milljónir evra, sem var metsala fyrir FCK.

Viktor Bjarki hefur blómstrað fyrir félagið á tímabilinu og jafnvel er búist við því að hann slái félagaskiptametið ef hann verður seldur í sumar.

FCK er ríkjandi meistari en situr í 7. sæti dönsku deildarinnar og er í hættu á að missa af sæti í efri hlutanum ef liðið vinnur ekki Randers á sunnudaginn, í síðustu umferðinni fyrir tvískiptingu.

„Mín fyrsta hugsun er að þetta þurfti að gerast. Miðað við það sem hefur verið í gangi hjá FCK hefði verið mjög furðulegt að sjá ekki breytingar á skrifstofunni. Það er gríðarleg pressa á FC Kaupmannahöfn, þannig að það var í rauninni nauðsynlegt að færa einhvers konar fórn“ sagði sparkspekingur danska ríkisútvarpsins, Andreas Kraul.

