Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Everton
Manchester Utd
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
mánudagur 23. febrúar 2026
6 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Vetrarólympíuleikar 2026
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Everton
Manchester Utd
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir
Fótbolti
Vonn þakkar lækni fyrir að vera enn með tvo fætur
Sport
Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu?
Fótbolti
Ofbeldisfulli pabbinn fær að mæta á mót en synirnir verða ekki þar
Sport
Everton - Man. United | Tekst loks að leggja lærisveina Carrick að velli?
Enski boltinn
Í hefndarhug til Íslands eftir „fíaskóið“ á EM
Handbolti
„Hann var farþegi í þessum leik“
Enski boltinn
„Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“
Enski boltinn
Sló met Íslands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar
Fótbolti
Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi
Fótbolti
Fleiri fréttir
Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham
Everton - Man. United | Tekst loks að leggja lærisveina Carrick að velli?
FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu
„Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“
„Hann var farþegi í þessum leik“
Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum
Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool
Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“
Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot
Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn
Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur
Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti
Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City
O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal
Bournemouth nálgast Evrópusætin
Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley
Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar
„Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“
Segir að sænska ríkisstjórnin megi ekki verða eins og Spurs
Rooney vill halda Guardiola hjá City
„Mér býður við þessu, satt best að segja“
„Þegar ég lít til baka veit ég ekki hvað ég var að hugsa“
Slot býst við Isak í mars og vonast eftir „bestu útgáfunni“ af honum
Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum
„Mjög erfitt að sætta sig við þetta“
„Okkur var refsað fyrir það“
Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið
Saka verður sá launahæsti
Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum
Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt
Sjá meira
Mest lesið
Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir
Fótbolti
Vonn þakkar lækni fyrir að vera enn með tvo fætur
Sport
Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu?
Fótbolti
Ofbeldisfulli pabbinn fær að mæta á mót en synirnir verða ekki þar
Sport
Everton - Man. United | Tekst loks að leggja lærisveina Carrick að velli?
Enski boltinn
Í hefndarhug til Íslands eftir „fíaskóið“ á EM
Handbolti
„Hann var farþegi í þessum leik“
Enski boltinn
„Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“
Enski boltinn
Sló met Íslands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar
Fótbolti
Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi
Fótbolti
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Everton
Manchester Utd
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar