Fótboltaleikjum hefur verið frestað í Mexíkó sökum ófremdarástands sem hefur skapast í kjölfar þess að glæpaforinginn El Mencho var skotinn til bana í gær.
Fjórum fótboltaleikjum sem áttu að fara fram í nótt var aflýst vegna ástandsins í Mexíkó.
Þar á meðal er leikur Queretaro við Juarez en íslenska landsliðið er statt í Queretaro og á að mæta mexíkóska landsliðinu í æfingaleik á miðvikudaginn kemur.
Samkvæmt frétt ESPN hafa engar upplýsingar borist frá mexíkóska knattspyrnusambandinu um leik miðvikudagsins og hvort hann fari fram.
Opna mexíkóska mótið í tennis fer fram að óbreyttu og hefst í dag í Acapulco í Guerrero-fylki.