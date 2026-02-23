Fótbolti

Lands­leikur Ís­lands í Mexíkó í hættu?

Valur Páll Eiríksson skrifar
Öryggisgæsla hefur verið hert til muna og viðvera hermanna mikil í stærstu borgum Mexíkó.
Öryggisgæsla hefur verið hert til muna og viðvera hermanna mikil í stærstu borgum Mexíkó. Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images

Fótboltaleikjum hefur verið frestað í Mexíkó sökum ófremdarástands sem hefur skapast í kjölfar þess að glæpaforinginn El Mencho var skotinn til bana í gær.

Fjórum fótboltaleikjum sem áttu að fara fram í nótt var aflýst vegna ástandsins í Mexíkó.

Þar á meðal er leikur Queretaro við Juarez en íslenska landsliðið er statt í Queretaro og á að mæta mexíkóska landsliðinu í æfingaleik á miðvikudaginn kemur.

Samkvæmt frétt ESPN hafa engar upplýsingar borist frá mexíkóska knattspyrnusambandinu um leik miðvikudagsins og hvort hann fari fram.

Opna mexíkóska mótið í tennis fer fram að óbreyttu og hefst í dag í Acapulco í Guerrero-fylki.

Landslið karla í fótbolta Mexíkó

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið