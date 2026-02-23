Sló met Íslands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar Sindri Sverrisson skrifar 23. febrúar 2026 12:02 Dick Advocaat náði sögulegum árangri með lið Curacao. Getty/Catherine Ivill Landslið Curacao, sem í sumar bætir met Íslands með því að verða fámennasta þjóðin til að spila á HM karla í fótbolta, er nú allt í einu komið með nýjan þjálfara þegar skammt er í mótið. Hollendingurinn þrautreyndi Dick Advocaat neyddist til þess að segja starfi sínu lausu, vegna veikinda dóttur sinnar. „Ég hef alltaf sagt að fjölskyldan sé í forgangi gagnvart fótboltanum. Þess vegna er þetta eðlileg ákvörðun. Það breytir því ekki að ég mun sakna Curacao, fólksins þar og samstarfsfólksins mikið,“ sagði Advocaat samkvæmt ESPN. „Ég lít svo á að það hafa stýrt minnstu þjóðinni sem komist hefur inn á HM sé einn af hápunktum ferilsins hjá mér,“ sagði Advocaat. Hægri hönd hans, Cor Pot, og læknirinn Casper van Eyck sögðu einnig starfi sínu lausu en aðrir úr teymi Advocaats munu halda áfram. Hinn 63 ára gamli Fred Rutten er allt í einu á leiðinni á HM.Getty/Patrick Goosen Annar Hollendingur, Fred Rutten, hefur verið ráðinn í stað Advocaats og mun því stýra Curacao á HM. Rutten hefur stýrt liðum Twente, Schalke, PSV Eindhoven, Vitesse, Feyenoord og Anderlecht. Íbúar Curacao eru aðeins um 156.000 talsins en þetta eyríki í Karíbahafi hlaut sjálfstjórn árið 2010 eftir að hafa áður verið hluti af Hollensku Antillaeyjum. Íbúarnir tala hollensku, ensku og „papiamento“. Curacao spilar sinn fyrsta leik á HM þann 14. júní, gegn stórliði Þýskalands, og er einnig í riðli með Ekvador og Fílabeinsströndinni. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Fótbolti Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir Fótbolti Í hefndarhug til Íslands eftir „fíaskóið“ á EM Handbolti Vonn svarar fyrir sig: „Sveið þegar fólk sagði að ég væri eigingjörn“ Sport „Hann var farþegi í þessum leik“ Enski boltinn Kvörtuðu yfir of miklum snjó á Vetrarólympíuleikunum Sport Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi Fótbolti Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Enski boltinn Sló met Íslands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar Fótbolti Hetjan missti tönn: „Ég elska Bandaríkin“ Sport Fleiri fréttir Með brotnar tennur og lausan kjálkalið eftir samstuð Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir Sló met Íslands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar „Hann var farþegi í þessum leik“ Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi KSÍ fylgist með framvindu mála í Mexíkó Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Elías hélt hreinu í þriðja sinn í síðustu fimm leikjum Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Fyrsti deildarsigur Lille í rúma tvo mánuði Fiorentina vann aftur með Hlín í byrjunarliðinu Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Glódís og stöllur unnu toppslaginn og eru með fjórtán stiga forskot Barcelona nýtti sér mistök Real Madrid og skaust á toppinn Sverrir Ingi leiddi sitt lið til sigurs Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Alfons stóð vaktina frábærlega í stórsigri Kristian Nökkvi hetja Twente Íslensk markaveisla í sigri Kristianstad Mikael Egill og Messías stóðu fyrir sínu í sigri Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Þegar allir og amma þeirra fóru í EM-veisluna O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Madrídingar fengu á sig sigurmark í uppbótartíma Bournemouth nálgast Evrópusætin Sjá meira