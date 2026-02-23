Fótbolti

Sló met Ís­lands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar

Sindri Sverrisson skrifar
Dick Advocaat náði sögulegum árangri með lið Curacao.
Landslið Curacao, sem í sumar bætir met Íslands með því að verða fámennasta þjóðin til að spila á HM karla í fótbolta, er nú allt í einu komið með nýjan þjálfara þegar skammt er í mótið.

Hollendingurinn þrautreyndi Dick Advocaat neyddist til þess að segja starfi sínu lausu, vegna veikinda dóttur sinnar.

„Ég hef alltaf sagt að fjölskyldan sé í forgangi gagnvart fótboltanum. Þess vegna er þetta eðlileg ákvörðun. Það breytir því ekki að ég mun sakna Curacao, fólksins þar og samstarfsfólksins mikið,“ sagði Advocaat samkvæmt ESPN.

„Ég lít svo á að það hafa stýrt minnstu þjóðinni sem komist hefur inn á HM sé einn af hápunktum ferilsins hjá mér,“ sagði Advocaat.

Hægri hönd hans, Cor Pot, og læknirinn Casper van Eyck sögðu einnig starfi sínu lausu en aðrir úr teymi Advocaats munu halda áfram.

Hinn 63 ára gamli Fred Rutten er allt í einu á leiðinni á HM.Getty/Patrick Goosen

Annar Hollendingur, Fred Rutten, hefur verið ráðinn í stað Advocaats og mun því stýra Curacao á HM. Rutten hefur stýrt liðum Twente, Schalke, PSV Eindhoven, Vitesse, Feyenoord og Anderlecht.

Íbúar Curacao eru aðeins um 156.000 talsins en þetta eyríki í Karíbahafi hlaut sjálfstjórn árið 2010 eftir að hafa áður verið hluti af Hollensku Antillaeyjum. Íbúarnir tala hollensku, ensku og „papiamento“.

Curacao spilar sinn fyrsta leik á HM þann 14. júní, gegn stórliði Þýskalands, og er einnig í riðli með Ekvador og Fílabeinsströndinni.

HM 2026 í fótbolta

