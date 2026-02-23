Fótbolti

Eysteinn segir óheppilegt að staðan hafi komið upp í Mexíkó. Öryggisgæsla sé mikil í kringum landsliðið og KSÍ setji öryggismál í forgang.
Mikil öryggisgæsla er í kringum íslenska karlalandsliðið í fótbolta sem statt er í Queretaro í Mexíkó og mætir heimamönnum í æfingaleik á miðvikudag. Fulltrúar KSÍ taka enga sénsa varðandi öryggi leikmanna og starfsfólks eftir ófremdarástand sem skapaðist í landinu í gær í kjölfar þess að mexíkóski herinn skaut einn helsta glæpaforingja landsins til bana.

„Ég hef ekki heyrt í okkar fólki í morgun en heyrði í þeim í gærkvöldi. Við höfum fengið upplýsingar frá mexíkóska knattspyrnusambandinu sem er í beinu sambandi við yfirvöld þar og við erum í sambandi við yfirvöld hérna. Staðan er tekin reglulega og aðalatriðið að gæsta fyllsta öryggis. Það er það sem við erum að gera,“ segir Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, í samtali við Vísi.

Aðilar að CJNG glæpagenginu stóðu að hefndaraðgerðum víða um Mexíkó í nótt vegna dráps mexíkóska hersins á El Mencho, foringja glæpasamtakanna CJNG.

Bílar voru brenndir og vegum lokað.

Íslenska landsliðið er statt í borginni Queretaro. Þar átti að fara fram leikur liðs Queretaro við Juarez í mexíkósku úrvalsdeildinni í nótt.

Honum var aflýst af öryggisástæðum þar sem yfirvöld á svæðinu töldu öruggast að lágmarka flæði fólks svo skömmu eftir óeirðirnar. Að tugir þúsunda flykktust á fótboltaleik var talið óæskilegt.

Eysteinn segir sambandið setja öryggið á oddinn.

„Það er númer eitt, tvö og þrjú að fyllsta öryggis sé gætt og það eru engar áhættur teknar. Það er gætt vel að liðinu úti og öryggisgæslan góð. Það er allt í góðum gír og góður andi á æfingum og allt það. Auðvitað slær það menn þegar svona kemur upp og svo þurfum við að skoða stöðuna eftir því hver framvindan verður,“ segir Eysteinn.

Gríðarleg öryggisgæsla

Eysteinn segir að öryggisgæslan hafi verið umtalsverð í kringum íslenska liðið. Hún hafi verið aukin enn frekar í gær.

„Öryggisgæslan var mjög mikil þegar þeir komu til landsins, að mér skilst. Þeir eru auðvitað að undirbúa sig fyrir HM sem á að vera í Mexíkó í sumar. Þetta er ágætis æfing fyrir það. Öryggisgæslan hefur verið mikil síðan liðið kom út og enginn skortur á því. En þegar svona kemur upp fara menn í aðeins aukalega,“

„Ég held það sé óþarfi að panikka, þó við gerum ekki lítið úr ástandinu. Við tökum bara stöðuna aftur í morgunsárið þegar þeir vakna,“ segir Eysteinn.

Hvernig var hljóðið í mönnum þar ytra í gær?

„Það var farið beint í að upplýsa hlutaðeigandi aðila og aldrei gott þegar svona er. En það var ágætis hljóð í öllum og allir vel gíraðir svo sem fyrir leikinn. En auðvitað er aldrei gott þegar svona óvæntar uppákomur,“ segir Eysteinn.

Ekki útilokað að aflýsa þurfi leiknum

Því er þá velt upp hvort aflýsa þurfi leiknum. Nú þegar var leik í Queretaro, þar sem landsliðið er statt, aflýst í gær. Queretaro átti að mæta liði Juarez í mexíkósku úrvalsdeildinni en ákveðið var að sá leikur færi ekki fram í gær.

Hefur komið til umræðu að aflýsa leiknum?

„Það verður bara metið. Það hefur engin ákvörðun verið tekin um frestun. Það er verið að bíða og sjá til og halda ró sinni og okkar striki ásamt öðrum hlutaðeigandi aðilum,“

„Auðvitað er ömurlegt að þetta skuli gerast þarna úti en þetta er bara staðan. Við bara metum hana reglulega í sambandi við alla hlutaðeigandi aðila og förum eftir þeim leiðbeiningum og tilmælum sem liggja fyrir. En aðalatriðið er að gæta fyllsta öryggis og taka engar áhættur í einu eða neinu,“

