Sérsveitin kölluð út en engum skotum reyndist hleypt af

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ágreiningurinn átti sér stað í hverfi 103.
Sérsveit ríkislögreglustjóra svaraði kalli lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna tilkynningar frá manni sem sagði annan mann skjóta á sig í Háaleitis- og Bústaðahverfi í dag.

Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðaryfirlögregluþjónn segir að lögreglu hafi borist tilkynning um að skotið hefði verið á mann í hverfi 103.

Kallað var eftir aðstoð sérsveitar Ríkislögreglustjóra sem fór á forgangi á vettvang en við komuna þangað reyndist tilkynningin ekki hafa verið á rökum reist.

„Við gengum úr skugga um það og ræddum við alla hlutaðeigandi,“ segir hann.

