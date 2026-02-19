Sérsveitin kölluð út en engum skotum reyndist hleypt af

Sérsveit ríkislögreglustjóra svaraði kalli lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna tilkynningar frá manni sem sagði annan mann skjóta á sig í Háaleitis- og Bústaðahverfi í dag.
Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðaryfirlögregluþjónn segir að lögreglu hafi borist tilkynning um að skotið hefði verið á mann í hverfi 103.
Kallað var eftir aðstoð sérsveitar Ríkislögreglustjóra sem fór á forgangi á vettvang en við komuna þangað reyndist tilkynningin ekki hafa verið á rökum reist.
„Við gengum úr skugga um það og ræddum við alla hlutaðeigandi,“ segir hann.