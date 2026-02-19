Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Fyrrum Valsarinn vann Inter, Gordon setti fernu og Madrídingar molnuðu Ágúst Orri Arnarson skrifar 19. febrúar 2026 11:59 Markaveislu úr Meistaradeildinni má finna hér fyrir neðan. getty / samsett Fjórir leikir fóru fram í umspili Meistaradeildarinnar í gærkvöldi og mörkin úr þeim má sjá hér fyrir neðan. Bodö/Glimt vann glæstan sigur gegn Inter og fyrrum leikmaður Vals, Kasper Högh, skoraði þriðja markið þar. Anthony Gordon bætti markamet Newcastle í Meistaradeildinni í 1-6 sigri gegn Qarabag. Atlético Madrid missti niður forystu gegn Club Brugge og gerði 3-3 jafntefli. Bayer Leverkusen var eina liðið sem fékk ekki á sig mark, í 2-0 sigri gegn Olympiacos. Nánar má lesa um leikina hér fyrir neðan og mörkin má sjá í spilurunum. Bodö/Glimt - Inter 3-1 Club Brugge - Atlético Madrid 3-3 Qarabag - Newcastle 1-6 Olympiacos - Leverkusen 0-2 Patrik Schick skoraði bæði mörkin með þriggja mínútna millibili eftir um klukkutíma leik. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Drukkin í útsendingu og baðst afsökunar Sport Þolinmæðin á þrotum: „Gerist aldrei neitt“ Sport Sagðar hafa hætt saman en mætast í úrslitaleik í kvöld Sport „Ef við viljum fá Haaland verðum við að fá Messi aftur“ Fótbolti Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum Enski boltinn LaMelo Ball lenti í bílslysi Körfubolti Skíðasambandinu fannst Halldór of slæm fyrirmynd Sport Hundur Lindsey Vonn dó daginn eftir að hún fótbrotnaði á ÓL Sport Smyglaði sér inn í Ólympíuþorpið til að styðja kærustu sína Sport „Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Fyrrum Valsarinn vann Inter, Gordon setti fernu og Madrídingar molnuðu Þjálfari danska dýnamítsins fallinn frá „Ef við viljum fá Haaland verðum við að fá Messi aftur“ Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum Fabrégas reif í treyju leikmanns en Allegri fékk rautt spjald „Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ „Okkur var refsað fyrir það“ Atletico Madrid missti niður tveggja marka forskot í Belgíu Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Gamli Valsarinn í stuði þegar Bodö skellti Inter í Meistaradeildinni Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Elísa skoraði glæsimark hjá Fanneyju en Blikar töpuðu 11-1 samanlagt Gordon bakarameistarinn í bökun í Bakú „Af hverju ætti hann að vera að setja treyjuna yfir munninn?“ Sverrir frá Eyjum til FH Benítez valtur í sessi og gamall lærisveinn hans gæti stýrt Sverri Sparar ekki stóru orðin í garð Íslendingsins sem gæti farið alla leið í boltanum Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Dansinn hjá Vinicius, draumaleikur Doué og fimmfaldur fögnuður Valdimar fer ekki til Mexíkó Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Draumabyrjun hjá Dortmund eftir frestun PSG sneri skelfilegri stöðu í Mónakó Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Saka verður sá launahæsti Klopp hringdi bjöllu og hitti hetjuna sína á ÓL Sagði starfi sínu lausu en fær ekki að fara Gamla konan fékk slæman skell en Galatasaray skellihlær Sjá meira