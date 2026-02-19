Fótbolti

Sjáðu mörkin úr Meistara­deildinni: Fyrrum Valsarinn vann Inter, Gordon setti fernu og Madrídingar molnuðu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Markaveislu úr Meistaradeildinni má finna hér fyrir neðan.
Markaveislu úr Meistaradeildinni má finna hér fyrir neðan. getty / samsett

Fjórir leikir fóru fram í umspili Meistaradeildarinnar í gærkvöldi og mörkin úr þeim má sjá hér fyrir neðan.

Bodö/Glimt vann glæstan sigur gegn Inter og fyrrum leikmaður Vals, Kasper Högh, skoraði þriðja markið þar.

Anthony Gordon bætti markamet Newcastle í Meistaradeildinni í 1-6 sigri gegn Qarabag.

Atlético Madrid missti niður forystu gegn Club Brugge og gerði 3-3 jafntefli.

Bayer Leverkusen var eina liðið sem fékk ekki á sig mark, í 2-0 sigri gegn Olympiacos.

Nánar má lesa um leikina hér fyrir neðan og mörkin má sjá í spilurunum.

Bodö/Glimt - Inter 3-1

Club Brugge - Atlético Madrid 3-3

Qarabag - Newcastle 1-6

Olympiacos - Leverkusen 0-2

Patrik Schick skoraði bæði mörkin með þriggja mínútna millibili eftir um klukkutíma leik.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

