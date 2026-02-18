Atletico Madrid missti niður tveggja marka forskot í Belgíu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. febrúar 2026 22:17 Club Brugge-maðurinn Christos Tzolis fagnar marki sínu í dramatísku markajafntefli í kvöld. Getty/Alex Bierens de Haan Club Brugge og Atletico Madrid gerðu 3-3 jafntefli í miklum markaleik í fyrri leik þeirra í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar í fótbolta. Spænska liðið komst í 2-0 og var síðan aftur komið yfir í 3-2 ellefu mínútum fyrir leikslok. Belgarnir náðu aftur á móti að jafna metin í 3-3 einni mínútu fyrir leikslok. Julián Álvarez skoraði fyrsta mark leiksins úr víti á 8. mínútu en Ademola Lookman kom Atletico í 2-0 á fjórðu mínútu í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Þetta leit því vel út fyrir gestina en allt breyttist í seinni hálfleik. Raphael Onyedika og Nicolo Tresoldi skoruðu mörk með átta mínútna millibili snemma í seinni hálfleik og jöfnuðu metin í 2-2. Sjálfsmark frá Joel Ordonez kom Atletico í 3-2 á 79. mínútu en Christos Tzolis jafnaði metin í 3-3 á 89. mínútu. Seinni leikurinn fer fram á Spáni og það verður erfitt verkefni fyrir Belgana. Þýska liðið Bayer Leverkusen er í góðum málum eftir 2-0 útisigur á Olympiacos. Patrik Schick skoraði bæði mörkin með þriggja mínútna millibili eftir um klukkutíma leik. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Skíðasambandinu fannst Halldór of slæm fyrirmynd Sport Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Fótbolti Stækkaði typpi skíðastökkvara Sport Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Enski boltinn Undir pressu vegna tengsla við Epstein: „Ég get ekki rekið hann“ Sport Hélt að hundurinn sem hljóp inn á brautina væri úlfur Sport Þurfti að flauta af æfingar áður en hann slasaði menn Körfubolti Fær um þrjátíu milljónir í sárabætur frá ríkasta manni Úkraínu Sport Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Fótbolti „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Gamli Valsarinn í stuði þegar Bodö skellti Inter í Meistaradeildinni Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Elísa skoraði glæsimark hjá Fanneyju en Blikar töpuðu 11-1 samanlagt Gordon bakarameistarinn í bökun í Bakú Wolves - Arsenal | Mega ekki misstíga sig gegn botnliðinu „Af hverju ætti hann að vera að setja treyjuna yfir munninn?“ Sverrir frá Eyjum til FH Benítez valtur í sessi og gamall lærisveinn hans gæti stýrt Sverri Sparar ekki stóru orðin í garð Íslendingsins sem gæti farið alla leið í boltanum Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Dansinn hjá Vinicius, draumaleikur Doué og fimmfaldur fögnuður Valdimar fer ekki til Mexíkó Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Draumabyrjun hjá Dortmund eftir frestun PSG sneri skelfilegri stöðu í Mónakó Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Saka verður sá launahæsti Klopp hringdi bjöllu og hitti hetjuna sína á ÓL Sagði starfi sínu lausu en fær ekki að fara Gamla konan fékk slæman skell en Galatasaray skellihlær Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Luis Enrique segir orð gullknattarhafans „einskis virði“ Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Stjörnum prýtt lið Englands endurheimtir sterka leikmenn fyrir leik gegn Íslandi Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið „Við vitum hvað við gerðum við konunga Meistaradeildarinnar“ Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum Sjá meira