Atletico Madrid missti niður tveggja marka for­skot í Belgíu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Club Brugge-maðurinn Christos Tzolis fagnar marki sínu í dramatísku markajafntefli í kvöld.
Club Brugge og Atletico Madrid gerðu 3-3 jafntefli í miklum markaleik í fyrri leik þeirra í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar í fótbolta.

Spænska liðið komst í 2-0 og var síðan aftur komið yfir í 3-2 ellefu mínútum fyrir leikslok.

Belgarnir náðu aftur á móti að jafna metin í 3-3 einni mínútu fyrir leikslok.

Julián Álvarez skoraði fyrsta mark leiksins úr víti á 8. mínútu en Ademola Lookman kom Atletico í 2-0 á fjórðu mínútu í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Þetta leit því vel út fyrir gestina en allt breyttist í seinni hálfleik.

Raphael Onyedika og Nicolo Tresoldi skoruðu mörk með átta mínútna millibili snemma í seinni hálfleik og jöfnuðu metin í 2-2.

Sjálfsmark frá Joel Ordonez kom Atletico í 3-2 á 79. mínútu en Christos Tzolis jafnaði metin í 3-3 á 89. mínútu. Seinni leikurinn fer fram á Spáni og það verður erfitt verkefni fyrir Belgana.

Þýska liðið Bayer Leverkusen er í góðum málum eftir 2-0 útisigur á Olympiacos. Patrik Schick skoraði bæði mörkin með þriggja mínútna millibili eftir um klukkutíma leik.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

