Gamli Valsarinn í stuði þegar Bodö skellti Inter í Meistaradeildinni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. febrúar 2026 21:50 Kasper Waarts Högh fagnar marki sínu í kvöld en þökk sé því er norska liðið í góðri stöðu. Getty/Chris Brunskill Meistaradeildarævintýri Bodö/Glimt er hvergi nærri lokið og norska félagið sér nú sæti í sextán liða úrslitum keppninnar í hillingum eftir 3-1 heimasigur á Internazionale Milan í fyrri leik liðanna í umspili Meistaradeildarinnar.Norðmennirnir fara því með tveggja marka forskot suður til Mílanó í seinni leikinn og eiga góða möguleika á að slá Ítalana út.Daninn Kasper Waarts Högh, sem varð Íslandsmeistari með Valsmönnum á sínum tíma, var maður kvöldsins.Högh lagði upp tvö fyrstu mörk Bodö/Glimt og skoraði síðan það þriðja sjálfur.Sondre Brunstad Fet kom Bodö í 1-0 á 20. mínútu eftir sendingu Högh en Francesco Pio Esposito jafnaði fyrir Inter á 30. mínútu.Jens Petter Hauge kom Bodö aftur yfir á 61. mínútu eftir sendingu frá Högh og þremur mínútum síðar hafði gamli Valsarinn komið norska liðinu í 3-1. Það urðu síðan lokatölur leiksins. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Fótbolti