„Af hverju ætti hann að vera að setja treyjuna yfir munninn?“

Í Meistaradeildarmörkunum á Sýn Sport í gærkvöld var að sjálfsögðu farið vel yfir stærsta hitamál kvöldsins, þegar hlé varð á leik Benfica og Real Madrid vegna meints kynþáttaníðs í garð Vinicius Junior.
Gianluca Prestianni er sakaður um að hafa kallað Vinicius „apa“ í leiknum. Hann setti treyjuna yfir munninn áður en hann sagði eitthvað við Vinicius sem fór strax til dómara leiksins og lét hann vita.
„Hann segir greinilega eitthvað við hann og af hverju ætti Vinicius að vera að ljúga þessu?“ spurði Ríkharð Óskar Guðnason í Meistaradeildarmörkunum.
„Af hverju ætti drengurinn að vera að setja treyjuna yfir munninn ef hann er að bjóða góðan daginn?“ spurði Arnar Gunnlaugsson en umræðuna og atvikið má sjá hér að neðan.
„Það er allt sem bendir til þess að hann hafi því miður sagt eitthvað sem á hvergi heima. Það er ógeðslega þreytandi að vera enn að sjá svona í íþróttum í dag, eða hvar sem litið er,“ sagði Albert Brynjar Ingason.
„Vini lendir oft í þessu á Spáni og þetta er óviðunandi. Vonandi fær hann viðeigandi refsingu,“ sagði Arnar.
UEFA hefur tilkynnt að málið verði rannsakað en ekki er talið að niðurstaða fáist áður en liðin mætast að nýju á Spáni næsta miðvikudagskvöld, þar sem Benfica reynir að vinna upp 1-0 forskot Real eftir sigurmark Vinicius í gær.
Kylian Mbappé, sem stóð nærri þegar Prestianni talaði til Vinicius, hefur látið hafa eftir sér að Prestianni eigi ekki skilið að spila á Bernabéu eftir viku. Sjálfur hefur Argentínumaðurinn haldið fram sakleysi sínu og Benfica staðið með honum.
Þá hefur Gianni Infantino, forseti FIFA, sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann kveðst í áfalli yfir því meinta kynþáttaníði sem um ræðir. Ekkert svigrúm sé fyrir kynþáttaníð neins staðar og nauðsynlegt sé að þeir sem verði uppvísir að slíku verði látnir svara til saka.
