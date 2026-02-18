Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Aron Guðmundsson skrifar 18. febrúar 2026 10:02 José Mourinho fékk að líta rauða spjaldið í leik gærkvöldsins. Vísir/Getty Knattspyrnusérfræðingurinn Jamie Carragher er allt annað en sáttur með það hvernig José Mourinho, þjálfari Benfica, tæklaði aðstæður eftir leik liðsins við Real Madrid í umspili fyrir sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar í gær þar sem Vinicius Jr., leikmaður Real Madrid, segist hafa orðið fyrir kynþáttaníði. Gianluca Prestianni, leikmaður Benfica, stendur frammi fyrir ásökunum um rasisma í garð Vinicius Jr. í 0-1 tapi Benfica gegn Real Madrid í Meistaradeildinni í gærkvöld. Vinicius segir hann hafa kallað sig apa en Prestianni segir þetta allt saman einn stóran misskilning og Benfica stendur með honum. Á blaðamannafundi eftir leik Benfica og Real Madrid í gær var José Mourinho, þjálfari Benfica, spurður að því hvort hann teldi Vinicius Jr., leikmann Real Madrid, hafa ögrað stuðningsmönnum og leikmönnum Benfica með fagnaðarlátum sínum eftir að hann skoraði eina mark leiksins. „Já ég tel svo vera,“ svaraði Mourinho. Vinicius fagnaði marki sínu með því að hlaupa í átt að öðrum hornfánanum við mark Benfica í seinni hálfleik og fagnaði þar fyrri framan stuðningsmenn portúgalska liðsins og fékk gult spjald fyrir. Þá fór allt í háaloft. Skömmu eftir fagnaðarlæti Vinicius ræddu hann og Mourinho saman á hliðarlínunni. „Ég sagði við hann að þegar þú skorar svona mark þá fagnarðu og labbar til baka að þínum vallarhelmingi. Þegar að hann fór að tala við mig um að hafa orðið fyrir kynþáttaníð sagði ég við hann að merkasti leikmaðurinn í sögu Benfica væri svartur, Eusebio.“ Ódýrt hjá manni eins og Mourinho Knattspyrnusérfræðingurinn Jamie Carragher segir þetta koma úr hörðustu átt frá manni sem ögri og fagni innilega fyrir framan andstæðinga sína líklega oftar en nokkur annar þjálfari í sögu fótboltans. „Allir ættu að fá að fagna eins og þeir vilja, Það eitt verðskuldar ekki að þú verðir fyrir kynþáttaníð,“ sagði Carragher í útsendingu CBS í kringum leik Benfica og Real Madrid í gær. „Það sé skringilegt að svona orðræða komi frá Mourinho. Munið þið ekki eftir honum hlaupa eftir hliðarlínunni á Old Trafford. Ég man svo eftir honum í bikarúrslitaleik Chelsea og Liverpool þar sem Chelsea skoraði mjög seint í leiknum og hann gaf til kynna með handabendingum að stuðningsmenn Liverpool ættu að halda kjafti. Það er svo ódýrt hjá sama manni að gagnrýna fagnaðarlæti Vinicius Jr. eftir mark í gær, risa mark í mikilvægum leik í Meistaradeild Evrópu. 