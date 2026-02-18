Refsað fyrir að loka á konu og keyra yfir fætur hennar Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 18. febrúar 2026 11:31 Konan var að stíga út úr rútu á bílastæði á Egilsstöðum þegar slysið varð. vísir/Vilhelm Rútubílstjóri hjá ÍS-Travel hefur verið dæmdur í þrjátíu daga skilorðsbundið fangelsi fyrir að hafa keyrt yfir konu með þeim afleiðingum að hún slasaðist alvarlega. Hann var dæmdur til að greiða konunni 1,3 milljónir króna í miskabætur. Vísir fjallaði um slysið í ágúst 2024. Konan var komin til Egilsstaða í rútu frá álveri Alcoa á Reyðarfirði þar sem hún starfaði. Hún var að stíga úr rútunni um afturdyrnar þegar rútunni var ekið af stað og dyrnum lokað áður en hún komst út. Við það féll hún í götuna og afturhjólum rútunnar var ekið yfir báða fætur hennar. Samstarfsfólk konunnar hjá Alcoa varð vitni að slysinu. Konan var flutt með sjúkraflugi til Akureyrar þar sem hún gekkst undir sex aðgerðir. Hún lá nærri tvo mánuði á sjúkrahúsinu og var lengi í endurhæfingu. Rútubílstjórinn var ákærður fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi og umferðarlagabrot. Hann neitaði sök og hélt því fram að um óhapp hefði verið að ræða. Hann sagðist hafa gætt að sér, litið í spegla og ekki séð farþegann. Þá vísaði hann til bilunar í öryggisbúnaði aftari hurðar, meðal annars skynjara sem átti að opna hurðina ef hún lenti á fyrirstöðu. Fyrir dómi kom fram að þessi öryggisbúnaður virkaði ekki og að gaumflauta sem átti að vara við opnum hurðum hafði verið aftengd. Dómurinn taldi sannað að bílstjórinn, sem síðar hefur hætt störfum fyrir fyrirtækið, hefði ekki sýnt nægilega aðgæslu. Honum hefði verið kunnugt um galla í öryggisbúnaði, slæma lýsingu við aftari útgang og blinda punkta í rútunni. Þrátt fyrir það hefði hann ekið af stað áður en fullvíst var að farþegar væru komnir örugglega frá rútunni. Dómurinn taldi ekki sannað að hann hefði ekið ógætilega hratt. Vanrækslan hefði falist í því að tryggja ekki öryggi farþega á leið frá borði. Hann fékk þrjátíu daga skilorðsbundinn dóm og var sviptur ökurétti í þrjá mánuði. Krafist var fimm milljóna króna í miskabætur til handa konunni. Dómurinn taldi háttsemina jafngilda stórkostlegu gáleysi og dæmdi henni 1,3 milljónir króna í miskabætur, auk vaxta og málskostnaðar. Bílstjóranum var einnig gert að greiða rúma milljón króna í sakarkostnað. Dómsmál Múlaþing Sjúkrahúsið á Akureyri Mest lesið Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Innlent Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Innlent Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Veður „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Innlent Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Erlent Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Erlent Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Innlent Ekki viss um að hægt sé að lappa upp á samband Evrópu og Bandaríkjanna Innlent Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í startholunum Innlent Fleiri fréttir Meðalgreiðslur öryrkja tæpar 650 þúsund krónur Ekki viss um að hægt sé að lappa upp á samband Evrópu og Bandaríkjanna Gengu tíu kílómetra til að geta óskað eftir aðstoð Maðurinn sem lýst var eftir fundinn Bein útsending: Umhverfið í hnattrænu samhengi Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í startholunum Getur ekki séð að „heimsendaspár gagnrýnendanna“ séu að rætast „Algjörlega óboðlegt hvernig þetta hefur verið undanfarin ár“ Hafna kröfum bálstofunnar um endurskoðun starfsleyfis „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Enn enginn matur á boðstólum félagsmiðstöðvanna Sáttur við að staða hans sé auglýst Holtavirkjun og Skrokkölduvirkjun í orkunýtingarflokk Neitar að hafa nauðgað stúlku milli trjáa Annað hvort í pólitíkina eða á eftirlaun Fleiri reita hár sitt yfir skorti á þrifum en nagladekkjum Kvikuhlaup og eldgos enn líklegasta sviðsmyndin Grásleppan hleypir upp störfum þingsins Hættur sem framkvæmdastjóri Framsóknar Fyrrverandi markvörður vill fram fyrir Miðflokk Viðgerð vegna eldsvoða að ljúka og Landspítali fær pláss Ungir menn sátu fyrir bjórsala og rændu tugum vodkaflaska Stærstur hluti foreldra falli algjörlega utan afsláttarkerfis Lögreglan leitar manns Annar bíll mögulega í „samfloti“ þegar banaslysið varð Ný leið í leikskólamálum kynnt og von á snjókomu í kvöld Sjá meira