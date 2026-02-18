Innlent

Refsað fyrir að loka á konu og keyra yfir fætur hennar

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Konan var að stíga út úr rútu á bílastæði á Egilsstöðum þegar slysið varð.
Konan var að stíga út úr rútu á bílastæði á Egilsstöðum þegar slysið varð. vísir/Vilhelm

Rútubílstjóri hjá ÍS-Travel hefur verið dæmdur í þrjátíu daga skilorðsbundið fangelsi fyrir að hafa keyrt yfir konu með þeim afleiðingum að hún slasaðist alvarlega. Hann var dæmdur til að greiða konunni 1,3 milljónir króna í miskabætur.

Vísir fjallaði um slysið í ágúst 2024. Konan var komin til Egilsstaða í rútu frá álveri Alcoa á Reyðarfirði þar sem hún starfaði. Hún var að stíga úr rútunni um afturdyrnar þegar rútunni var ekið af stað og dyrnum lokað áður en hún komst út. Við það féll hún í götuna og afturhjólum rútunnar var ekið yfir báða fætur hennar. Samstarfsfólk konunnar hjá Alcoa varð vitni að slysinu.

Konan var flutt með sjúkraflugi til Akureyrar þar sem hún gekkst undir sex aðgerðir. Hún lá nærri tvo mánuði á sjúkrahúsinu og var lengi í endurhæfingu.

Rútubílstjórinn var ákærður fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi og umferðarlagabrot. Hann neitaði sök og hélt því fram að um óhapp hefði verið að ræða. Hann sagðist hafa gætt að sér, litið í spegla og ekki séð farþegann. Þá vísaði hann til bilunar í öryggisbúnaði aftari hurðar, meðal annars skynjara sem átti að opna hurðina ef hún lenti á fyrirstöðu. Fyrir dómi kom fram að þessi öryggisbúnaður virkaði ekki og að gaumflauta sem átti að vara við opnum hurðum hafði verið aftengd.

Dómurinn taldi sannað að bílstjórinn, sem síðar hefur hætt störfum fyrir fyrirtækið, hefði ekki sýnt nægilega aðgæslu. Honum hefði verið kunnugt um galla í öryggisbúnaði, slæma lýsingu við aftari útgang og blinda punkta í rútunni. Þrátt fyrir það hefði hann ekið af stað áður en fullvíst var að farþegar væru komnir örugglega frá rútunni.

Dómurinn taldi ekki sannað að hann hefði ekið ógætilega hratt. Vanrækslan hefði falist í því að tryggja ekki öryggi farþega á leið frá borði. Hann fékk þrjátíu daga skilorðsbundinn dóm og var sviptur ökurétti í þrjá mánuði.

Krafist var fimm milljóna króna í miskabætur til handa konunni. Dómurinn taldi háttsemina jafngilda stórkostlegu gáleysi og dæmdi henni 1,3 milljónir króna í miskabætur, auk vaxta og málskostnaðar. Bílstjóranum var einnig gert að greiða rúma milljón króna í sakarkostnað.

Dómsmál Múlaþing Sjúkrahúsið á Akureyri

