Lögregla varar enn á ný við vasaþjófum Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 10. mars 2026 12:47 Myndavélaturn við Hallgrímskirkju sem lögregla setti upp síðasta sumar vegna vasaþjófnaðar. Vísir/Lýður Valberg Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við vasaþjófum sem eru á ferðinni um höfuðborgarsvæðið um þessar mundir. Á annan tug mála hafa verið tilkynnt til lögreglu undanfarna daga. Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að símum, greiðslukortum, myndavélum og öðrum verðmætum hafi verið stolið af ferðamönnum í miðborginni. Það er við Hallgrímskirkju, Skólavörðustíg og Laugaveg. Vegna þessa hefur lögregla aukið eftirlit á svæðinu. Vasaþjófnaður var mikið í fréttum síðasta sumar. Þá setti lögregla upp sérstakan myndavélabúnað á fjölförnum ferðamannasvæðum líkt og við Hallgrímskirkju. Lögreglumál Mest lesið Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Innlent Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Innlent Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Innlent Skólastjórinn umdeildi snýr ekki aftur Innlent Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Innlent Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Innlent „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Innlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Ræddi við Pútín í síma og íhugar að slaka frekar á refsiaðgerðum Erlent Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Innlent Fleiri fréttir Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Vísbendingar um að Kristrún vísar þögn um ESB-málið á bug Sjúklingar enn á göngum bráðamóttökunnar Frekari ESB-umræður í þinginu Lögregla varar enn á ný við vasaþjófum Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Skólastjórinn umdeildi snýr ekki aftur Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Hafa dregið rafbyssurnar fram hundrað sinnum Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Ræddu þjóðaratkvæði fram á kvöld og halda áfram í dag Áfram skúrir í dag Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Stóraukin þátttaka kvenna í skimun fyrir krabbameini Ný greiningaraðferð á endómetríósu í sjónmáli „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Ekki í forgangi hjá Isavia að smíða bílastæðahús Oddvitinn lætur gott heita í Mosfellsbæ Evrópuhiti, Bjarni Ben og bílastæði Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Fréttinni skylt að birta andsvar Sigurbjargar Þau verða í efstu tíu sætunum á lista Pírata Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Saka Þorgerði um brot á þingsköpum Hefur setið tvo af þremur borgarstjórnarfundum frá því að hann skipti um lið Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Bein útsending: ESB-ballið byrjar á Alþingi Sjá meira