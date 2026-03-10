Innlent

Lög­regla varar enn á ný við vasa­þjófum

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Myndavélaturn við Hallgrímskirkju sem lögregla setti upp síðasta sumar vegna vasaþjófnaðar.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við vasaþjófum sem eru á ferðinni um höfuðborgarsvæðið um þessar mundir. Á annan tug mála hafa verið tilkynnt til lögreglu undanfarna daga.

Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að símum, greiðslukortum, myndavélum og öðrum verðmætum hafi verið stolið af ferðamönnum í miðborginni. 

Það er við Hallgrímskirkju, Skólavörðustíg og Laugaveg. Vegna þessa hefur lögregla aukið eftirlit á svæðinu.

Vasaþjófnaður var mikið í fréttum síðasta sumar. Þá setti lögregla upp sérstakan myndavélabúnað á fjölförnum ferðamannasvæðum líkt og við Hallgrímskirkju.

