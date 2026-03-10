Kristrún vísar þögn um ESB-málið á bug Birgir Olgeirsson skrifar 10. mars 2026 13:50 Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á blaðamannafundi þar sem hún kynnti þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi viðræður við ESB, ásamt Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra. Vísir/Lýður Valberg Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segist ekki ætla að liggja á skoðunum sínum varðandi þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið, þvert á fullyrðingar pólitískra andstæðinga hennar þar um. Hún segist hafa verið andlit þessa máls frá því að byrjað var að ræða það í upphafi ríkisstjórnarsamstarfsins og hefur sagt opinberlega að hún muni segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi viðræður. Pólitískir andstæðingar Kristrúnar höfðu orð á því í gær að hún hefði ekki tekið þátt í umræðu um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra. Kristrún segist hins vegar ekki ætla að liggja á sínum skoðunum en það sé eðlilegt að þingmenn og utanríkisráðherra beri málið. Vísir/Anton Brink Mbl.is sagði frá því í gær að Kristrún virtist ekki ætla að taka þátt í umræðum á Alþingi um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra og var því haldið fram að hún hygðist ekki taka þátt í þeirri umræðu. Þá vakti athygli að Kristrún var ekki í Silfrinu í Sjónvarpinu í gær þar sem tillagan var rædd. Sigríður Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, sagði á Alþingi í gær að Kristrún hefði ekki sagt orð um málið á þingi nema af því að spurningum var beint til hennar í óundirbúnum fyrirspurnum Kristrún ræddi við fréttastofu um þetta í morgun að loknum ríkisstjórnarfundi og svaraði því að hún hefði verið í stafni þessa máls og muni ekki sitja á sínum skoðunum. Eðlilegt að þingmenn og utanríkisráðherra beri málið „Ég var með stóran blaðamannafund með hinum formönnunum sem ég leiddi á föstudaginn. Það fóru allar óundirbúnar fyrirspurnir í mig í gær og ég var í klukkutíma í þinginu að svara því. Ég hef ekki legið á mínum skoðunum í þessu máli en ég vek líka athygli á því að stjórnarmeirihlutinn er vel fær til að bera þetta mál. Þetta er komið til þingsins, þetta er til þinglegrar meðferðar og mér finnst fullkomlega eðlilegt að það séu þingmenn sem bera þetta mál og utanríkisráðherra en ég mun ekkert sitja á mínum skoðunum,“ sagði Kristrún. Prósentutalan skipti minna máli Kristrún sagði jafnframt aðspurð að prósentutalan milli já og nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni myndi skipta minna máli því atkvæðagreiðslan snúist um áframhaldandi viðræður en ekki inngöngu í Evrópusambandið. Óskandi væri að afgerandi afstaða fáist í þessari atkvæðagreiðslu. Búast má við talsverðum umræðum um þingsályktunartillöguna á þingi. Vísir/Anton Brink „Ég er hins vegar meðvituð um að þetta er mál sem hefur oft skapað heitar tilfinningar hjá fólki. Við höfum ekkert rætt það sérstaklega hvaða prósentutölu á að miða við. Það liggur alveg fyrir að þrátt fyrir að þetta sé ráðgefandi atkvæðagreiðsla lögum samkvæmt þá ætlum við að virða niðurstöðuna en ég vil samt leggja áherslu á að lykilatriðið er um hvað þessi atkvæðagreiðsla er um. Hún snýst ekki um að ganga inn í Evrópusambandið, hún snýst um að kanna hvað aðild felur í sér og að því leytinu til finnst mér það kannski skipta aðeins minna máli nákvæmlega hvar prósentan lendir vegna þess að þetta er afgerandi niðurstaða um inngöngu heldur en að skoða málið aðeins betur.“ Aðildarviðræður ekki forgangsmál Fyrir kosningar sagði Kristrún að Evrópusambandsmálin væru ekki í forgangi hjá Samfylkingunni og að hægt væri að vera jafnaðarmanneskja þó að viðkomandi væri ekki hlynnt inngöngu í Evrópusambandið.Kristrún sagði eftir fund ríkisstjórnar að hún væri enn þeirrar skoðunar, enda væri þessi tillaga um þjóðaratkvæði um áframhaldandi viðræður ekki forgangsmál. Tillagan var samþykkt í ríkisstjórn á hundraðasta fundi hennar frá því hún tók til valda. Kristrún segir þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæði um áframhaldandi viðræður við ESB ekki forgangsmál ríkisstjórnar og fjöldi annarra mála hafi verið á dagskrá áður. Vísir/Vilhelm „Við höfum klárað fjölda margra mála síðan þá. Við erum að skila núna af okkur annarri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar þar sem við erum að skila afkomu yfir núlli út kjörtímabilið. Við erum búin að ráðast í að auka við fjármagn við viðhald vega, við erum að fara í innviðafélag, við erum að byggja hjúkrunarheimili. Það hefur margt annað gengið vel. Þannig að þetta hefur sannarlega ekki verið forgangsmál á vegum þessarar ríkisstjórnar. Ég vek hins vegar athygli á því að það hefur margt gerst í alþjóðamálum frá því þessi ríkisstjórn tók við völdum. Það hefur geisað tollastríð, það er farið að nota tolla sem efnahagsleg vopn að hluta til og það er líka rót í löndunum í kringum okkur. Þannig að önnur lönd, þar með talin Evrópusambandslönd, eru svolítið leitandi og ég held að það geti falist tækifæri í því fyrir Ísland að kanna hvað okkur býðst undir svoleiðis kringumstæðum.“ Nægur tími til stefnu Tillagan hefur verið rædd í þinginu undanfarinn sólarhring og ljóst að stjórnarandstaðan er með fjölda spurninga um málið. Þjóðaratkvæðagreiðslan á að fara fram 29. ágúst en hún getur lögum samkvæmt í fyrsta lagi farið fram þremur mánuðum eftir að þingið samþykkir tillöguna, sem gefur ríkisstjórninni um þrjá mánuði til að klára málið fyrir lok maí. Kristrún Frostadóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins. Ljóst má vera að stjórnarandstaðan mun ræða þessa þingsályktunartillögu talsvert í þinginu. Vísir/Anton Brink Kristrún sagði nægan tíma til stefnu. „Ég vek athygli á því að þessi atkvæðagreiðsla snýst um að kanna hvers konar samning við fáum. Í ofanálag er þetta þingsályktunartillaga sem fær tvær umræður í þinginu og endar með því að þjóðin hefur lokaorðið. Það kæmi mér mjög spánskt fyrir sjónir ef stjórnarandstaðan ætlar að stoppa mál sem á að lokum að fara til þjóðarinnar. Þrátt fyrir að þetta sé stórt mál er þetta einföld spurning, vill fólk vita meira eða ekki. Við virðum niðurstöðuna sama hver hún er, en þetta er nægur tími til að taka þessa umræðu.“ Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Evrópusambandið Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Tengdar fréttir Frekari ESB-umræður í þinginu Fyrsta umræða um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um þjóðaratkvæðagreiðslu heldur áfram á Alþingi á þingfundi dagsins. Málið var rætt langt fram á kvöld í gærkvöldi. 10. mars 2026 13:30 Ræddu þjóðaratkvæði fram á kvöld og halda áfram í dag Þingfundi á Alþingi lauk ekki fyrr en vel var gengið á ellefta tímann í gærkvöldi þar sem tekist var á um þingsályktunartillögu um hvort halda skuli þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald aildarviðræðna við ESB. 