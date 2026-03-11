Innlent

Varað við hríð á norðvestan­verðu landinu

Kjartan Kjartansson skrifar
Færð tekur væntanlega að spillast á norðvestanverðu landinu í óveðri á morgun. Myndin er úr safni.
Gular viðvaranir hafa verið gefnar út vegna norðan hríðar við Breiðafjörð, á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra á morgun fram á föstudag. Vegagerðin segir líklegt að færð spillist á fjallvegum seint á morgun.

Spáð er norðan og norðvestanátt með snjókomu og skafrenningi á öllu landinu norðvestanverðu. Vindhraði gæti náð allt að tuttugu metrum við Breiðafjörð og á Vestfjörðum.

Fyrsta gula viðvörunin tekur gildi á Vestfjörðum klukkan sex í fyrramálið. Sambærilegar viðvaranir verða komnar í gildi við Breiðafjörð og á Norðurlandi vestra skömmu síðar. Við Breiðafjörð gildir viðvörunin til klukkan þrjú aðfararnótt föstudags en fram á morgun á Vestfjörðum og á Norðurlandi vestra.

Færð er þegar orðin erfið víða á heiðum um norðanvert landið. Vegagerðin segir blint í snjókomu og akstursskilyrði erfið. Á morgun bæti í vindinn og snjói áfram.

Líklegt sé að ferð spillist á fjallvegum á Vestfjörðum seint á morgun, til dæmis á Steingrímsfjarðarheiði, Þröskuldum og Klettshálsi.

