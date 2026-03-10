Innlent

Frekari ESB-umræður í þinginu

Árni Sæberg skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra Íslands. Vísir/Anton Brink

Fyrsta umræða um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um þjóðaratkvæðagreiðslu heldur áfram á Alþingi á þingfundi dagsins. Málið var rætt langt fram á kvöld í gærkvöldi.

Áður en umræðan hefst fer liðurinn störf þingsins og telja verður líklegt að ESB-málið beri þar á góma.

Beina útsendingu frá Alþingi má sjá í spilaranum hér að neðan:

Alþingi Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna

