Sjúklingar enn á göngum bráðamóttökunnar Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 10. mars 2026 13:31 Hundrað og áttatíu starfsmenn bráðamóttökunnar mættu á fundinn þar sem krafist var tafarlausra aðgera. Vísir/Lýður Valberg Sjúklingar liggja enn á göngum bráðamóttöku Landspítalans mánuði eftir að starfsfólkið lýsti ófremdarástandi þar og krafðist aðgerða. Formaður Félags bráðalækna bindur vonir við að boðaðar aðgerðir stjórnvalda hafi áhrif með vorinu en ljóst sé að bregðast hefði þurft miklu fyrr við. Starfsfólk bráðamóttökunnar krafðist þess að stjórnvöld gripu strax til aðgerða til að bæta ástandið á bráðamóttökunni á fjölmennum fundi sem haldinn var 11. febrúar síðastliðinn. Starfsfólkið lýsti hræðilegu ástandi á bráðamóttökunni þar sem öryggi sjúklinga og starfsfólks væri lagt í hættu á hverjum degi. Fjöldi sjúklinga lægi á göngum og ekki væri hægt að tryggja sýkingavarnir. Í framhaldinu sagði Alma Möller heilbrigðisráðherra að unnið væri að því að leysa vandann, meðal annars með því að taka í notkun fjölda nýrra hjúkrunarrýma. Unnur Ósk Stefánsdóttir formaður Félags bráðalækna segir ástandið enn erfitt á bráðamóttökunni og að boðaðar aðgerðir séu ekki farnar að hafa veruleg áhrif. „Staðan er enn þá mjög slæm og það er enn þá fullt af fólki sem liggur á göngum bráðamóttökunnar og kemst ekki neitt og biðin eftir að komast upp á deildina er enn þá líka mjög löng. Það virðist nú samt vera svo að hjólin hafi eitthvað farið að snúast í kjölfarið á þessum umrædda fundi.“ Hún segist þannig vonbetri en áður um að ástandið muni batna. „Þetta er svo gríðarlega flókinn vandi. Við gerum okkur alveg grein fyrir því að hann leysist ekki á einni nóttu en ég vona að með vorinu og hækkandi sól að þetta muni, allavega eitthvað muni gerast og þetta muni batna. Þolinmæðin sé þó ekki endalaus. „Auðvitað hefðum við viljað sjá þetta gerast hraðar og við hefðum líka bara viljað að aðgerðirnar hefðu komið fram miklu, miklu fyrr og það hefði verið byrjað að gera eitthvað í þessu bara fyrir áratugum þegar að ástandið var byrjað.“ Landspítalinn Ástand á bráðamóttöku Landspítalans Heilbrigðismál Mest lesið Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Innlent Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Innlent Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Innlent Skólastjórinn umdeildi snýr ekki aftur Innlent Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Innlent Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Innlent „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Innlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Ræddi við Pútín í síma og íhugar að slaka frekar á refsiaðgerðum Erlent Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Innlent Fleiri fréttir Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Vísbendingar um að Kristrún vísar þögn um ESB-málið á bug Sjúklingar enn á göngum bráðamóttökunnar Frekari ESB-umræður í þinginu Lögregla varar enn á ný við vasaþjófum Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Skólastjórinn umdeildi snýr ekki aftur Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Hafa dregið rafbyssurnar fram hundrað sinnum Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Ræddu þjóðaratkvæði fram á kvöld og halda áfram í dag Áfram skúrir í dag Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Stóraukin þátttaka kvenna í skimun fyrir krabbameini Ný greiningaraðferð á endómetríósu í sjónmáli „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Ekki í forgangi hjá Isavia að smíða bílastæðahús Oddvitinn lætur gott heita í Mosfellsbæ Evrópuhiti, Bjarni Ben og bílastæði Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Fréttinni skylt að birta andsvar Sigurbjargar Þau verða í efstu tíu sætunum á lista Pírata Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Saka Þorgerði um brot á þingsköpum Hefur setið tvo af þremur borgarstjórnarfundum frá því að hann skipti um lið Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Bein útsending: ESB-ballið byrjar á Alþingi Sjá meira