Sjúk­lingar enn á göngum bráðamóttökunnar

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Hundrað og áttatíu starfsmenn bráðamóttökunnar mættu á fundinn þar sem krafist var tafarlausra aðgera.
Hundrað og áttatíu starfsmenn bráðamóttökunnar mættu á fundinn þar sem krafist var tafarlausra aðgera. Vísir/Lýður Valberg

Sjúklingar liggja enn á göngum bráðamóttöku Landspítalans mánuði eftir að starfsfólkið lýsti ófremdarástandi þar og krafðist aðgerða. Formaður Félags bráðalækna bindur vonir við að boðaðar aðgerðir stjórnvalda hafi áhrif með vorinu en ljóst sé að bregðast hefði þurft miklu fyrr við.

Starfsfólk bráðamóttökunnar krafðist þess að stjórnvöld gripu strax til aðgerða til að bæta ástandið á bráðamóttökunni á fjölmennum fundi sem haldinn var 11. febrúar síðastliðinn. Starfsfólkið lýsti hræðilegu ástandi á bráðamóttökunni þar sem öryggi sjúklinga og starfsfólks væri lagt í hættu á hverjum degi. Fjöldi sjúklinga lægi á göngum og ekki væri hægt að tryggja sýkingavarnir. 

Í framhaldinu sagði Alma Möller heilbrigðisráðherra að unnið væri að því að leysa vandann, meðal annars með því að taka í notkun fjölda nýrra hjúkrunarrýma.

Unnur Ósk Stefánsdóttir formaður Félags bráðalækna segir ástandið enn erfitt á bráðamóttökunni og að boðaðar aðgerðir séu ekki farnar að hafa veruleg áhrif.

„Staðan er enn þá mjög slæm og það er enn þá fullt af fólki sem liggur á göngum bráðamóttökunnar og kemst ekki neitt og biðin eftir að komast upp á deildina er enn þá líka mjög löng. Það virðist nú samt vera svo að hjólin hafi eitthvað farið að snúast í kjölfarið á þessum umrædda fundi.“

Hún segist þannig vonbetri en áður um að ástandið muni batna.

„Þetta er svo gríðarlega flókinn vandi. Við gerum okkur alveg grein fyrir því að hann leysist ekki á einni nóttu en ég vona að með vorinu og hækkandi sól að þetta muni, allavega eitthvað muni gerast og þetta muni batna.

Þolinmæðin sé þó ekki endalaus.

„Auðvitað hefðum við viljað sjá þetta gerast hraðar og við hefðum líka bara viljað að aðgerðirnar hefðu komið fram miklu, miklu fyrr og það hefði verið byrjað að gera eitthvað í þessu bara fyrir áratugum þegar að ástandið var byrjað.“

