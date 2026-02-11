Opnar sig í nýrri bók: „Ég þekkti ekki þessa menn eða þessa konu“ Samúel Karl Ólason skrifar 11. febrúar 2026 12:53 Gisele Pelicot krafðist þess að réttarhöldin gegn eiginmanni hennar og tugum manna sem nauðguðu henni færu fram fyrir opnum dyrum. Mál hennar vakti athygli um allan heim og hefur hún verið víða hyllt sem hetja. AP/Lewis Joly Þegar lögregluþjónn tilkynnti Gisèle Pelicot að 53 menn hefðu nauðgað henni, með aðstoð eiginmanns hennar, segist hún hafa farið í sjokk. Henni voru í kjölfarið sýndar myndir og myndbönd af mönnum nauðga henni, eftir að eiginmaður hennar hafði byrlað henni ólyfjan. „Ég þekkti ekki þessa menn eða þessa konu,“ skrifar Pelicot í nýja bók, samkvæmt Le Monde, sem birt hefur úrdrátt úr bókinni. Þar tjáir hún sig í fyrsta sinn utan dómstóla um mál hennar, sem vakti gífurlega athygli á heimsvísu. Hún segir heila sinn hafa hætt að virka þarna á skrifstofu lögregluþjónsins sem sagði henni fyrst frá brotum eiginmanns hennar og hinna mannanna, sem reyndust að endingu mun fleiri en 53. Fyndu myndefni í fórum eiginmannsins Þetta var eftir að eiginmaður hennar, Dominique Pelicot, hafði verið boðaður til yfirheyrslu eftir að öryggisvörður gómaði hann við að taka myndir undir kjóla og pils kvenna í verslun. Dominique hafði sagt henni frá atvikinu og hélt því fram að hann hefði misst vitið. Hún fyrirgaf honum að endingu, með því skilyrði að hann myndi leita sér aðstoðar. Seinna meir fékk hún símtal frá lögregluþjóni, samkvæmt AP fréttaveitunni, sem bað hana um að koma á sinn fund þann 2. nóvember 2020. Hann sagði henni frá því myndefni sem fundist hafði í fórum eiginmanns hennar og að tugir manna hefðu brotið á henni. „Ég ætla að sýna þér myndir og myndbönd og þér mun ekki líka þetta,“ sagði hann samkvæmt bókinni. Fyrsta myndin sýndi mann nauðga sofandi konu og lögregluþjónninn sagði Gisele að þetta væri hún á myndinni. Í kjölfarið fylgdu fjölmargar myndir til viðbótar. Frá árinu 2011 til 2020 er vitað til þess að Dominique Pelicot byrlaði eiginkonu sinni Gisele og að minnsta kosti 72 menn nauðguðu henni í að minnsta kosti 92 skipti. Þar að auki nauðgaði hann henni einn oftar en hundrað sinnum. Nauðganirnar myndaði hann og skráði ítarlega á meðan hann hvatti mennina áfram eða tók þátt í því að nauðga þáverandi eiginkonu sinni. Að endingu voru Dominique og 49 aðrir menn dæmdir fyrir að nauðga henni. Einn maður til viðbótar var dæmdur fyrir að byrla eiginkonu sinni ólyfjan og nauðga henni, með aðstoð Dominique. Mennirnir voru dæmdir í þriggja til fimmtán ára fangelsisvistar í réttarhöldum sem haldin voru fyrir opnum dyrum, að kröfu Gisele Pelicot. Dominique var dæmdur í tuttugu ára fangelsi. Yngri Gisele hefði óttast „gónið“ Í bók sinni segir Gisele að frá hennar bæjardyrum séð hafi lokuð réttarhöld, eins og upprunalega stóð til, ekki komið til greina. Það hefði eingöngu hlíft mönnunum sem brutu á henni og skilið hana eina eftir í dómsal með þeim. Hún sagði að það myndi gera hana að „gísl“ góns þeirra, lyga, heigulsháttar og fyrirlitningar. „Enginn myndi vita hvað þeir höfðu gert mér. Ekki einn blaðamaður hefði verið þarna til að skrifa nöfn þeirra við hlið glæpa þeirra,“ skrifar hún og bætir við að umfram allt hafi hún hugsað um aðrar konur og að þær gætu gengið inn í dómsal og liðið eins og þær væru ekki einar. Þá skrifar hin 73 ára Gisele að ef hún hefði verið tuttugu árum yngri hefði hún líklega ekki þorað að krefjast opinna réttarhalda. „Ég hefði óttast gónið. Þetta fjandans gón sem kona af minni kynslóð hefur alltaf þurft að eiga við, þetta fjandans gón sem fær mann til að hika við valið milli buxna og kjóls á morgnana, sem eltir mann, hunsar mann, skjallar mann eða smánar. Þetta fjandans gón sem er ætlað að segja þér hver þú ert, hvers virði þú ert og svo yfirgefa þig þegar þú eldist.“ Mál Dominique Pelicot Frakkland Kynferðisofbeldi Kynbundið ofbeldi Erlend sakamál Tengdar fréttir „Samþykki“ tekið upp í frönskum lögum í kjölfar Pelicot málsins Franska þingið hefur samþykkt að innleiða hugtakið „samþykki“ inn í löggjöf landsins er varðar nauðganir. Ástæðan er fyrst og fremst mál Giséle Pelicot, sem var byrlað og nauðgað af fjölda manna fyrir tilstilli eiginmanns síns. 30. október 2025 07:19 Dómur þyngdur yfir nauðgara Pelicot Refsing yfir karlmanni á fimmtugsaldri sem var ákærður fyrir að nauðga Gisele Pelicot meðan hún lá meðvitundarlaus hefur verið þyngd úr níu ára fangelsi í tíu ár. 9. október 2025 16:27 Gisèle Pelicot sæmd æðstu heiðursorðu Frakka Gisèle Pelicot verður sæmd Heiðursorðunni, æðstu heiðursorðu Frakka, á mánudag auk 588 annarra. 