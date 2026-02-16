Börsungar töpuðu og glutruðu um leið tækifæri til að komast á toppinn Aron Guðmundsson skrifar 16. febrúar 2026 19:30 Ungstirnið Lamine Yamal í leik kvöldsins. Vísir/Getty Spænska stórveldið Barcelona mátti sætta sig við jafntefli á útivelli gegn Girona þegar að liðin mættust í spænsku úrvalsdeildinni í kvöld. Með sigri hefði Barcelona geta endurheimt toppsæti deildarinnar af Real Madrid. Barcelona komst yfir í leiknum með marki frá Pau Cubarsi á 59.mínútu en forysta Börsunga entist ekki lengi því aðeins þremur mínútum síðar tókst Thomas Lemar að jafna metin fyrir Girona í stöðuna 1-1. Heimamenn hömruðu járnið á meðan það var heitt og skömmu fyrir lok venjulegs leiktíma fengu gestirnir blauta tusku í andlitið þegar að Fran Beltrán kom Girona yfir með öðru marki liðsins. Reyndist mark Beltrán sigurmark leiksins og mistókst Börsungum því að lyfta sér upp fyrir erkifjendurnar í Real Madrid á topp spænsku úrvalsdeildarinnar. Þess í stað er Barcelona nú áfram í öðru sæti deildarinnar, tveimur stigum á eftir Madrídingum þegar að bæði lið hafa spilað 34 leiki. Sigur Girona hefur þá þýðingu að heimamenn lyfta sér upp í 12.sæti deildarinnar og eru þar með 29 stig. Spænski boltinn FC Barcelona