Fótbolti

Sigdís Eva hetjan í fyrsta leik

Sindri Sverrisson skrifar
Sigdís Eva Bárðardóttir var auðvitað glöð eftir að hafa tryggt Norrköping sigur í dag.
Sigdís Eva Bárðardóttir var auðvitað glöð eftir að hafa tryggt Norrköping sigur í dag. @ifknorrkoping

Hin 19 ára gamla Sigdís Eva Bárðardóttir er komin á beinu brautina eftir erfið meiðsli og hún varð hetja Norrköping í Svíþjóð í dag, þegar liðið vann Alingsås í bikarkeppninni.

Sigdís Eva kom liði sínu til bjargar með sigurmarki á 85. mínútu, eftir að Alingsås hafði jafnað metin átta mínútum áður.

Þetta var fyrsti keppnisleikur tímabilsins hjá Norrköping og því óhætt að segja að Víkingurinn fyrrverandi byrji af krafti, en hún skoraði einnig tvö mörk í 3-0 sigri í æfingaleik gegn Eskilstuna United á dögunum.

Sigdís Eva kom til Norrköping frá Víkingi sumarið 2024 en spilaði svo sáralítið með liðinu allt síðasta ár, vegna meiðsla.

Nú er hún farin að gera aftur það sem hún elskar, að spila og skora mörk, og það færði Norrköping óskabyrjun á tímabilinu.

Sænski bikarinn hefst á riðlakeppni og er Norrköping nú með þrjú stig í sínum fjögurra liða riðli. Næst mætir liðið Brommapojkarna eftir viku og svo loks Djurgården 15. mars, og kemst efsta lið riðilsins áfram. Djurgården er einnig með þrjú stig, eftir 1-0 sigur gegn Brommapojkarna.

Sænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið