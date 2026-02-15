Sigdís Eva hetjan í fyrsta leik Sindri Sverrisson skrifar 15. febrúar 2026 19:46 Sigdís Eva Bárðardóttir var auðvitað glöð eftir að hafa tryggt Norrköping sigur í dag. @ifknorrkoping Hin 19 ára gamla Sigdís Eva Bárðardóttir er komin á beinu brautina eftir erfið meiðsli og hún varð hetja Norrköping í Svíþjóð í dag, þegar liðið vann Alingsås í bikarkeppninni. Sigdís Eva kom liði sínu til bjargar með sigurmarki á 85. mínútu, eftir að Alingsås hafði jafnað metin átta mínútum áður. Þetta var fyrsti keppnisleikur tímabilsins hjá Norrköping og því óhætt að segja að Víkingurinn fyrrverandi byrji af krafti, en hún skoraði einnig tvö mörk í 3-0 sigri í æfingaleik gegn Eskilstuna United á dögunum. Sigdís Eva kom til Norrköping frá Víkingi sumarið 2024 en spilaði svo sáralítið með liðinu allt síðasta ár, vegna meiðsla. Nú er hún farin að gera aftur það sem hún elskar, að spila og skora mörk, og það færði Norrköping óskabyrjun á tímabilinu. Sænski bikarinn hefst á riðlakeppni og er Norrköping nú með þrjú stig í sínum fjögurra liða riðli. Næst mætir liðið Brommapojkarna eftir viku og svo loks Djurgården 15. mars, og kemst efsta lið riðilsins áfram. Djurgården er einnig með þrjú stig, eftir 1-0 sigur gegn Brommapojkarna. Sænski boltinn Mest lesið Utan vallar: Karl, trans eða einfaldlega kona? Sport Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti Sló 30 ára gamalt Íslandsmet Sport Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Enski boltinn Tveir fluttir á sjúkrahús eftir harkalegt slys Sport Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Enski boltinn Vann troðslukeppnina með látum Körfubolti KSÍ dregur úr verðhækkunum Íslenski boltinn Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Fótbolti Fleiri fréttir Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár Sigdís Eva hetjan í fyrsta leik KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt Willum þurfti að hætta út af of miklum snjó Gerðu góða ferð yfir litla beltið Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Nökkvi lagði upp í Íslendingaslagnum Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Karólína hetjan á ögurstundu Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum KSÍ dregur úr verðhækkunum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Skoraði fyrir bæði lið í stórleiknum Tillaga um Breiðholt á ársþingi KSÍ Mark dæmt af Orra á Bernabéu Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki KR lenti tveimur undir en er enn án taps Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Keflavík og HK á sigurbraut Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Sjá meira