Ísak Bergmann Jóhannesson og félagar í Köln þurftu að sætta sig við tap á heimavelli á móti Borussia Dortmund í þýsku Bundesligunni í fótbolta í kvöld.
Dortmund vann leikinn 2-1 og minnkaði forskot Bayern München á toppnum í ellefu stig. Köln er í þrettánda sætinu en bara tveimur stigum fyrir ofan fallsæti.
Ísak Bergmann var í byrjunarliðinu en fór af velli í hálfleik eftir að liðsfélagi hans, miðvörðurinn Jahmai Simpson-Pusey, fékk að líta rauða spjaldið í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Það þurfti að fá nýjan mann inn í vörnina og Ísaki Bergmann var fórnað.
Serhou Guirassy hafði komið Dortmund í 1-0 strax á 17. mínútu leiksins.
Án Ísaks fékk Köln á sig annað mark á 60. mínútu sem Maximilian Beier skoraði.
Jakub Kaminski náði að minnka muninn tveimur mínútum fyirr leikslok en Köln tókst ekki að ná í stig.