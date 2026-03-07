Fótbolti

Ísaki var fórnað í hálf­leik eftir að Köln missti mann af velli

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ísak Bergmann Jóhannesson var tekinn af velli í hálfleik en Köln fór inn í seinni hálfleikinn tíu á móti ellefu.
Ísak Bergmann Jóhannesson og félagar í Köln þurftu að sætta sig við tap á heimavelli á móti Borussia Dortmund í þýsku Bundesligunni í fótbolta í kvöld.

Dortmund vann leikinn 2-1 og minnkaði forskot Bayern München á toppnum í ellefu stig. Köln er í þrettánda sætinu en bara tveimur stigum fyrir ofan fallsæti.

Ísak Bergmann var í byrjunarliðinu en fór af velli í hálfleik eftir að liðsfélagi hans, miðvörðurinn Jahmai Simpson-Pusey, fékk að líta rauða spjaldið í uppbótartíma fyrri hálfleiks.

Það þurfti að fá nýjan mann inn í vörnina og Ísaki Bergmann var fórnað.

Serhou Guirassy hafði komið Dortmund í 1-0 strax á 17. mínútu leiksins.

Án Ísaks fékk Köln á sig annað mark á 60. mínútu sem Maximilian Beier skoraði.

Jakub Kaminski náði að minnka muninn tveimur mínútum fyirr leikslok en Köln tókst ekki að ná í stig.

Þýski boltinn

