Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Hilmir Rafn Mikaelsson skoraði mark úr víti í 0-3 sigri Viking gegn Bjarg í fjórðu umferð norsku bikarkeppninnar í fótbolta.

Hilmir var í byrjunarliði Viking og fiskaði vítaspyrnu á 36. mínútu með því að snúa á markmann Bjarg. Hilmir var felldur, fór sjálfur á punktinn og skoraði af öryggi með því að senda markmanninn í vitlaust horn.

Hilmir var síðan tekinn af velli á 69. mínútu en Viking átti eftir að bæta tveimur mörkum við á 85. og 88. mínútu.

Með þessum sigri komst Viking áfram átta liða úrslit bikarkeppninnar. KFUM og Bodö/Glimt hafa sömuleiðis tryggt sér sæti þar en önnur úrslit liggja ekki fyrir.

Viking er ríkjandi Noregsmeistari og spilar opnunarleik norsku úrvalsdeildarinnar um næstu helgi gegn HamKam, liði Viðars Ara Jónssonar.

