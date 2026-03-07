Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. mars 2026 17:13 Hilmir Rafn skoraði úr víti. viking Hilmir Rafn Mikaelsson skoraði mark úr víti í 0-3 sigri Viking gegn Bjarg í fjórðu umferð norsku bikarkeppninnar í fótbolta. Hilmir var í byrjunarliði Viking og fiskaði vítaspyrnu á 36. mínútu með því að snúa á markmann Bjarg. Hilmir var felldur, fór sjálfur á punktinn og skoraði af öryggi með því að senda markmanninn í vitlaust horn. Hilmir var síðan tekinn af velli á 69. mínútu en Viking átti eftir að bæta tveimur mörkum við á 85. og 88. mínútu. Með þessum sigri komst Viking áfram átta liða úrslit bikarkeppninnar. KFUM og Bodö/Glimt hafa sömuleiðis tryggt sér sæti þar en önnur úrslit liggja ekki fyrir. Viking er ríkjandi Noregsmeistari og spilar opnunarleik norsku úrvalsdeildarinnar um næstu helgi gegn HamKam, liði Viðars Ara Jónssonar. Norski boltinn Mest lesið England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Fótbolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Fótbolti Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings Fótbolti Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Fótbolti Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Enski boltinn FH vann tvöfalt aðra helgina í röð Sport Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Fótbolti Í fyrsta sinn á Íslandi: Kolbeinn mætir austurrískum rotara í Gamla bíó Sport „Ég hef ekkert að sanna“ Enski boltinn Fleiri fréttir Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Valverde bjargaði Real í blálokin Leiðin bein þó það vanti Kane Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Robertson sá um að hefna Jóhann heim til Íslands heilu og höldnu Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Evrópumeistararnir þurfi að vera upp á sitt besta til að vinna Ísland Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina „Konan mín gagnrýndi það sem ég sagði og mamma mín líka“ Sjá meira