Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. mars 2026 21:56 Lamine Yamal er sjóðandi heitur þessa dagana og hér fagnar hann sigurmarki sínu í kvöld. Getty/Cesar Ortiz Lamine Yamal raðar inn mörkum í spænsku deildinni þessa dagana en hann tryggði Barcelona mikilvægan 1-0 útisigur á Athletic Club Bilbao í kvöld. Sigurinn þýðir að Barcelona nær aftur fjögurra stiga forystu á Real Madrid á toppi deildarinnar en Real Madrid vann sinn leik í umferðinni í gærkvöldi.Sigurmarkið kom á 68. mínútu og var enn ein perlan frá Yamal. Hann fékk boltann frá Pedri og afgreiddi hann snilldarlega í markið, í stöngina og inn.Yamal var með þrennu í leiknum á undan og hefur nú skorað sjö mörk í síðustu sjö deildarleikjum sínum og fjórtán deildarmörk alls á leiktíðinni.Þetta var ekki sannfærandi sigur hjá Börsungum en þeir gerðu nóg til að landa öllum þremur stigunum nú þegar álagið er mikið á liðið. Spænski boltinn FC Barcelona