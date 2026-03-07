Fótbolti

Lamine Yamal með sigur­mark Börsunga

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lamine Yamal er sjóðandi heitur þessa dagana og hér fagnar hann sigurmarki sínu í kvöld. Getty/Cesar Ortiz

Lamine Yamal raðar inn mörkum í spænsku deildinni þessa dagana en hann tryggði Barcelona mikilvægan 1-0 útisigur á Athletic Club Bilbao í kvöld.

Sigurinn þýðir að Barcelona nær aftur fjögurra stiga forystu á Real Madrid á toppi deildarinnar en Real Madrid vann sinn leik í umferðinni í gærkvöldi.

Sigurmarkið kom á 68. mínútu og var enn ein perlan frá Yamal. Hann fékk boltann frá Pedri og afgreiddi hann snilldarlega í markið, í stöngina og inn.

Yamal var með þrennu í leiknum á undan og hefur nú skorað sjö mörk í síðustu sjö deildarleikjum sínum og fjórtán deildarmörk alls á leiktíðinni.

Þetta var ekki sannfærandi sigur hjá Börsungum en þeir gerðu nóg til að landa öllum þremur stigunum nú þegar álagið er mikið á liðið.

