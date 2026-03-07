Fótbolti

Vara­maður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Brynjólfur Willumsson hefur verið ískaldur fyrir framan mark mótherjanna á þessu ári.
Brynjólfur Willumsson bíður enn eftir fyrsta deildarmarki sínu á nýju ári en fagnaði þó sigri með liði sínu í hollensku úrvalsdeildinni í dag.

Groningen vann þá 3-1 heimasigur á Ajax eftir að staðan var 1-1 í hálfleik.

Brynjólfur var í byrjunarliði Groningen en var tekinn af velli í hálfleik.

Varamaður hans, Oskar Zawada, skoraði tvívegis með sjö mínútna millibili í seinni hálfleiknum og tryggði sínu liði sigurinn.

Thom van Bergen hafði komið Groningen í 1-0 á 6. mínútu en Davy Klaassen jafnaði metin á 30. mínútu.

Brynjólfur skoraði fimm mörk í fyrstu fjórum deildarleikjum tímabilsins en hefur síðan aðeins skorað eitt mark og það kom 13. desember síðastliðinn.

Honum hefur því ekki tekist að skora í fyrstu átta deildarleikjum sínum á árinu 2026.

Sigurinn kom liðinu upp í tíunda sæti en Ajax er í þriðja sætinu og hafði ekki tapað deildarleik síðan í nóvember eða í tólf leikjum í röð.

Hollenski boltinn

