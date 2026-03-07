Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. mars 2026 17:27 Brynjólfur Willumsson hefur verið ískaldur fyrir framan mark mótherjanna á þessu ári. Getty/Pieter van der Woude Brynjólfur Willumsson bíður enn eftir fyrsta deildarmarki sínu á nýju ári en fagnaði þó sigri með liði sínu í hollensku úrvalsdeildinni í dag. Groningen vann þá 3-1 heimasigur á Ajax eftir að staðan var 1-1 í hálfleik. Brynjólfur var í byrjunarliði Groningen en var tekinn af velli í hálfleik. Varamaður hans, Oskar Zawada, skoraði tvívegis með sjö mínútna millibili í seinni hálfleiknum og tryggði sínu liði sigurinn. Thom van Bergen hafði komið Groningen í 1-0 á 6. mínútu en Davy Klaassen jafnaði metin á 30. mínútu. Brynjólfur skoraði fimm mörk í fyrstu fjórum deildarleikjum tímabilsins en hefur síðan aðeins skorað eitt mark og það kom 13. desember síðastliðinn. Honum hefur því ekki tekist að skora í fyrstu átta deildarleikjum sínum á árinu 2026. Sigurinn kom liðinu upp í tíunda sæti en Ajax er í þriðja sætinu og hafði ekki tapað deildarleik síðan í nóvember eða í tólf leikjum í röð. Hollenski boltinn Mest lesið England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Fótbolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Fótbolti Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings Fótbolti Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Fótbolti Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Enski boltinn FH vann tvöfalt aðra helgina í röð Sport Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Fótbolti Í fyrsta sinn á Íslandi: Kolbeinn mætir austurrískum rotara í Gamla bíó Sport „Ég hef ekkert að sanna“ Enski boltinn Fleiri fréttir Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Valverde bjargaði Real í blálokin Leiðin bein þó það vanti Kane Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Robertson sá um að hefna Jóhann heim til Íslands heilu og höldnu Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Evrópumeistararnir þurfi að vera upp á sitt besta til að vinna Ísland Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina „Konan mín gagnrýndi það sem ég sagði og mamma mín líka“ Sjá meira