Íslenska knattspyrnukonan Sigdís Eva Bárðardóttir átti mjög erfitt fyrsta sumar í atvinnumennsku sem einkenndist af leiðinlegum meiðslum. Nú er Víkingsstelpan farin að minna á sig í framlínu IFK Norrköping og greinilega klár í nýtt tímabil.
Veikindahrjáð lið Norrköping vann 3-0 sigur á Eskilstuna United í æfingaleik þar sem Sigdís skoraði tvö mörk. Það leit samt út fyrir að leiknum yrði aflýst.
„Staðan var erfið en við ákváðum að spila, þar sem við erum með leikmenn í góðu formi og fengum eins og venjulega frábæra hjálp frá nítján ára liðinu,“ sagði aðalþjálfarinn Stellan Carlsson við heimasíðu Norrköping eftir sigurinn.
Það var líka stutt viðtal við stjörnu dagsins.
„Við spiluðum góðan leik, skoruðum nokkur mörk og fengum ekkert á okkur. Þetta var góð tilfinning, það var sérstakt að byrja í fyrsta skipti síðan ég meiddist á síðasta ári,“ sagði Sigdís um leikinn og að fá að byrja í honum. Hún hafði líka mjög gaman af mörkunum.
„Ég elska að skora mörk. Svo það var frábær tilfinning að skora tvö í dag,“ sagði Sigdís.
„Ungu stelpurnar úr nítján ára liðinu og Lova stóðu sig vel í dag. Einnig Sigga sem skoraði tvö mörk í dag, mjög gaman. Við erum alltaf með leikmenn úr nítján ára liðinu á æfingum hjá okkur, þannig vinnum við, en þær eru auðvitað ekki 100% samspilaðar við okkar leikkerfi. Aðalatriðið er að þær séu þær sjálfar og sýni viðhorf á æfingum. Þær gera það á æfingum okkar og einnig í dag í leiknum,“ sagði Carlsson.
