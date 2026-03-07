Orri var farinn af velli þegar Sociedad missti frá sér leikinn

Orri Steinn Óskarsson og félagar í Real Sociedad töpuðu í kvöld 3-2 á útivelli á móti Atletico Madrid í spænsku deildinni en þessi lið eiga eftir að mætast í bikarúrslitaleiknum.
Orri fékk að byrja leikinn í kvöld og spilaði fyrstu 55 mínúturnar. Hann fór af velli í stöðunni 1-1.Norðmaðurinn Alexander Sörloth kom Atletico í 1-0 á 5. mínútu en Carlos Soler jafnaði metin aðeins fjórum mínútum síðar.Nicolás González kom Atletico tvisvar yfir í seinni hálfleiknum, fyrst á 67. mínútu eftir stoðsendingu Antoine Griezmann og svo á 81. mínútu eftir sendingu Matteo Ruggeri.Mikel Oyarzabal, sem kom inn á fyrir Orra, jafnaði metin í 2-2 á 68. mínútu en það kom fyrir lítið þegar González skoraði aftur, nú með skalla.
Real Sociedad gat komist upp í sjöunda sætið með sigri en Atletico Madrid er áfram í þriðja sætinu, nú tíu stigum á eftir toppliði Barcelona.