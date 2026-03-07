Gísli Gottskálk Þórðarson var á skotskónum í kvöld en það dugði þó ekki liði hans Lech Poznan til sigurs í pólsku deildinni.
Lech Poznan varð að sætta sig 2-1 tap á útivelli á móti Widzew Lódz.Gísli Gottskálk byrjaði inni á miðjunni og kom Lech Poznan í 1-0 á 28. mínútu.Heimamenn jöfnuðu metin á 34. mínútu og komust svo yfir á 52. mínútu. Gísli var tekinn af velli á 58. mínútu en án hans tókst Lech Poznan ekki að jafna metin.Þetta var annað deildarmark Gísla á þessu tímabili en hitt kom í leik á móti Lechia Gdansk í júlílok.Tapið þýðir að Lech Poznan tókst ekki að jafna við topplið Zaglebie Lubin að stigum. Liðið er þremur stigum á eftir í þriðja sætinu en mótherjarnir eru í fimmtánda sæti og komust upp úr fallsætinu með þessum sigri.