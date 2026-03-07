Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. mars 2026 18:01 Rúnar Alex Rúnarsson fékk óvænt tækifærið í marki FCK og hjálpaði liðinu að komast í bikarúrslitaleikinn. Getty/Alex Nicodim FC Kaupmannahöfn tryggði sér í kvöld sæti í úrslitaleik dönsku bikarkeppninnar eftir 2-1 útisigur á Viborg. FCK vann fyrri leikinn 2-1 og þar með 4-2 samanlagt. Rúnar Alex Rúnarsson fékk óvænt tækifærið í marki FCK þar sem kona Dominik Kotarski var að eignast barn og hann fékk leyfi til að vera hjá henni. Viktor Bjarki Daðason var heldur ekki með FCK í leiknum í dag. Í framlínunni var aftur á móti Youssoufa Moukoko, gamla undrabarnið úr Dortmund, og sá hinn sami var á skotskónum í dag. Hann vakti snemma athygli og varð sá yngsti til að spila í Meistaradeildinni og sá yngsti til að skora í þýsku deildinni. Moukoko kom FCK í 1-0 á 29. mínútu en Thomas Jörgensen jafnaði fyrir Viborg á 37. mínútu. Moukoko skoraði hins vegar annað mark á upphafsmínútu seinni hálfleiks og eftir það var Kaupmannahafnarliðið í fínum málum. Rúnar Alex fékk sex skot á sig og varði fimm þeirra. FCK Kaupmannahöfn mætir annaðhvort Midtjylland eða AGF í úrslitaleiknum en seinni undanúrslitaleikur þeirra fer fram á morgun. Danski boltinn Mest lesið England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Fótbolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Fótbolti Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings Fótbolti Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Fótbolti Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Enski boltinn FH vann tvöfalt aðra helgina í röð Sport Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Fótbolti Í fyrsta sinn á Íslandi: Kolbeinn mætir austurrískum rotara í Gamla bíó Sport „Ég hef ekkert að sanna“ Enski boltinn Fleiri fréttir Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Valverde bjargaði Real í blálokin Leiðin bein þó það vanti Kane Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Robertson sá um að hefna Jóhann heim til Íslands heilu og höldnu Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Evrópumeistararnir þurfi að vera upp á sitt besta til að vinna Ísland Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina „Konan mín gagnrýndi það sem ég sagði og mamma mín líka“ Sjá meira