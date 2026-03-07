Fótbolti

Rúnar Alex stóð ó­vænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Rúnar Alex Rúnarsson fékk óvænt tækifærið í marki FCK og hjálpaði liðinu að komast í bikarúrslitaleikinn.
Rúnar Alex Rúnarsson fékk óvænt tækifærið í marki FCK og hjálpaði liðinu að komast í bikarúrslitaleikinn. Getty/Alex Nicodim

FC Kaupmannahöfn tryggði sér í kvöld sæti í úrslitaleik dönsku bikarkeppninnar eftir 2-1 útisigur á Viborg.

FCK vann fyrri leikinn 2-1 og þar með 4-2 samanlagt.

Rúnar Alex Rúnarsson fékk óvænt tækifærið í marki FCK þar sem kona Dominik Kotarski var að eignast barn og hann fékk leyfi til að vera hjá henni.

Viktor Bjarki Daðason var heldur ekki með FCK í leiknum í dag.

Í framlínunni var aftur á móti Youssoufa Moukoko, gamla undrabarnið úr Dortmund, og sá hinn sami var á skotskónum í dag. Hann vakti snemma athygli og varð sá yngsti til að spila í Meistaradeildinni og sá yngsti til að skora í þýsku deildinni.

Moukoko kom FCK í 1-0 á 29. mínútu en Thomas Jörgensen jafnaði fyrir Viborg á 37. mínútu.

Moukoko skoraði hins vegar annað mark á upphafsmínútu seinni hálfleiks og eftir það var Kaupmannahafnarliðið í fínum málum.

Rúnar Alex fékk sex skot á sig og varði fimm þeirra.

FCK Kaupmannahöfn mætir annaðhvort Midtjylland eða AGF í úrslitaleiknum en seinni undanúrslitaleikur þeirra fer fram á morgun.

