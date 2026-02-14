„Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“

Íbúi í Reykjavík segir óboðlegt að gefast upp fyrir mikilli svifryksmengun sem mælst hafi á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga. Hann kallar eftir viðbrögðum frá þingmönnum og borgarfulltrúum og segir að fólk hljóti að setja spurningamerki við að hleypa börnunum sínum út í þeim aðstæðum sem hafa ríkt.
Styrkur svifryks í andrúmslofti við umferðargötur á höfuðborgarsvæðinu var langt umfram heilsuverndarmörk í hægviðrinu í gær og fyrradag.
Í samtali við Svövu Svanborgu Steinarsdóttur, heilbrigðisfulltrúa hjá heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, kom fram að ekkert rykbindiefni væri til í landinu en hjálpar til við að minnka svifryksmengun. Mögulega yrði ekki hægt að rykbinda á höfuðborgarsvæðinu fyrr en í næstu viku.
Örn Úlfar Sævarsson íbúi í Reykjavík skrifaði færslu á Facebooksíðu sinni í morgun þar sem hann spurði einfaldlega hvort fólk ætlaði einfaldlega að sætta sig við þessa mengun í Reykjavík.
Hann spurði hvar þingmenn Reykjavíkur og borgarfulltrúar væru eiginlega í umræðunni og þegar Vísir heyrði í honum sagði hann ástandið búið að vera skelfilegt.
„Ég er ekki með lausnina en ég sé vandamálið og ég held að allir hljóti að sjá það. Það sjást mengunarskýin og þessar tölur, rauðar eins og raunin hefur verið. Við hljótum að setja spurningamerki við hvort við setjum börnin okkar út í þessum aðstæðum,“ sagði Örn Úlfar.
„Það er grátlegt að fallegustu vetrardagarnir séu á sama tíma þeir verstu.“
Að hans mati átta ekki allir sig á alvarleika málsins.
„Ég get ekki sagt það. Ég hefði viljað að þetta sé fyrsta mál á dagskrá. Við stærum okkur af því að vera mengunarlítið land. Fólk fer í skotgrafir eða hjólför í þessari umræðu,“ sagði Örn og vísaði meðal annars í umræðu um notkun nagladekkja.
„Einhverjar rannsóknir styðja við það að nagladekk sé áhrifavaldur, umferðin er áhrifavaldur og við sjáum mun á virkum dögum og helgum þegar umferðin er minni.“
Örn segist sjálfur fara hjólandi í vinnuna og að hann finni svo sannarlega fyrir svifryksmenguninni.
„Ég finn fyrir þyngslum, særindum í hálsi og maður er hrækjandi út úr sér skítugri drullu eins og maður hafi verið að sparsla eða steypa án grímu.“
Hann kallar eftir viðbrögðum frá þeim sem eru í stöðu til að hafa áhrif.
„Mér finnst það mjög alvarlegt ef fólk situr hjá og skilar auðu því á svona dögum ætti þetta að vera fyrsta mál á dagskrá. Hér eiga að vera þingmenn Reykjavíkur, hvar eru þeir? Hér er fólk sem annað hvort vill eða er að vinna sem borgarfulltrúar og það er enginn að tala um þetta.“
Hann segir að fullkomið ráðaleysi ríki og nauðsynlegt sé að rífa í einhvers konar handbremsu.
„Menn eru að kasta á milli sín kartöflum. Vegagerðin ber ábyrgð á stofnbrautum og borgin á húsagögum. Svo er einhver sem segir að það eigi að sópa og aðrir að það sé það vitlausasta. Hver ætlar að reyna að gera eitthvað?“
Einhver verði að finna fyrir og axla ábyrgð.
„Það er óboðlegt að gefast upp fyrir þessu,“ segir Örn Úlfar að lokum.