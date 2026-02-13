Enski boltinn

Chelsea ekki í neinum vand­ræðum í enska bikarnum

Aron Guðmundsson skrifar
Pedro Neto skoraði tvö mörk fyrir Chelsea í kvöld
Chelsea er komið áfram í sextán liða úrslit enska bikarsins í fótbolta eftir öruggan sigur á B-deildar liði Hull City í kvöld. Lokatölur 4-0 sigur Chelsea.

Liðin mættust á MKM leikvanginum heimavelli Hull City og ein og við var að búast áttu heimamenn erfitt uppdráttar í leik kvöldsins. 

Pedro Neto skoraði eina mark fyrri hálfleiksins er hann kom Chelsea yfir á 40.mínútu. 

Þegar komið var fram á 51.mínútu bætti Jorrel Hato við öðru marki liðsins og nokkrum mínútum síðar bætti Estevao við þriðja markinu. 

Pedro Neto innsiglaði síðan sigur Chelsea með fjórða marki leiksins á 71.mínútu. Fagmannlega að verki staðið hjá Lundúnaliðinu sem tryggir sér farmiða í næstu umferð bikarsins. 

