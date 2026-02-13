Dramatík í Suðurnesjaslag

Dramatískt jöfnunarmark leit dagsins ljós í Suðurnesjaslag Njarðvíkur og Grindavíkur í A-deild Lengjubikars karla í kvöld. Leiknum lauk með 2-2 jafntefli.
Njarðvík og Grindavík mættust í riðli þrjú á gervigrasinu við Nettóhöllina. Grindvíkingar komust yfir í leiknum þegarað Valur Þór Hákonarsson kom boltanum í netið á 22.mínútu.
Forysta Grindvíkinga entist þó ekki lengi því aðeins tveimur mínútum eftir mark Vals hafði Arnar Helgi Magnússon jafnað metin fyrir Njarðvík.
Njarðvíkingar hömruðu járnið á meðan það var heitt og á 39.mínútu kom Bragi Karl Bjarkason þeim yfir í stöðuna 2-1 og þannig stóðu leikar í hálfleik.
Það stefndi allt í að Njarðvíkingar væru að sigla heim sigri en þegar komið var fram á fjórðu mínútu uppbótartíma venjulegs leiktíma náði Rúnar Ingi Eysteinsson að skora jöfnunarmark fyrir Grindavík og reyndist það síðasta mark leiksins sem endaði með 2-2 jafntefli.
Njarðvík er með fimm stig eftir fyrstu þrjá leiki sína í riðlinum og er sem stendur í 2.sæti. Um fyrsta stig Grindavíkur var að ræða og vermir liðið f.sæti riðilsins.