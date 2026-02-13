Landfylling í Skerjafirði: Óttast að borgin vaði af stað Bjarki Sigurðsson skrifar 13. febrúar 2026 23:26 Eggert Hjartarson er formaður Prýðisfélagsins Skjaldar, hverfisfélags Skerjafjarðar. Vísir/Lýður Valberg Íbúar í Skerjafirði eru hræddir um að Reykjavíkurborg gangi á bak orða sinna og hefji landfyllingu á svæðinu án tilskilinna leyfa. Þrátt fyrir mikla andstöðu íbúa stefnir allt í að síðasta náttúrulega fjara suðurhluta Reykjavíkur verði að landfyllingu. Landfylling vegna nýja Skerjafjarðar hefur verið á teikniborðinu síðan 2019. Íbúar hafa svo árum skiptir lagst gegn henni, þar sem fjaran er mikilvæg samfélaginu og náttúrunni og þar leynast minjar frá því á stríðsárunum. Hér má sjá hvar fyrirhuguð landfylling er.Vísir/Hjalti Óttast að borgin vaði af stað Nú er búið að girða af svæði við suðurenda Reykjavíkurflugvallar þar sem unnið er að sjóvörn fyrir brúarenda fyrirhugaðrar Fossvogsbrúar. Fjaran sem landfyllingin á að taka yfir er þar rétt við hliðina á og óttast íbúar að þeir hafi tapað baráttunni. „Við lögðum fram spurningar um hvernig staðan væri á uppfyllingunni. Þeir sögðu að það ætti að fara fram eitthvað umhverfismat en við erum ekki viss um að beðið verði eftir þeirri skýrslu og það verði farið af stað með óafturkræfar framkvæmdir,“ segir Eggert. Hvers vegna óttist þið það? „Maður sér það á framkvæmdavilja borgarinnar. Hún er voða dugleg að fylla þar sem henni dettur í hug. Það er búið að tala um að það komi uppfylling hér þannig við óttumst að þeir fari bara af stað með það.“ Vinsælt útivistarsvæði Í fjörunni er mikið fuglalíf allan ársins hring og oft má sjá seli spóka sig þar, börnum og öðrum vegfarendum til mikillar gleði. „Hún er mjög vinsæl sem útivistarsvæði og fólk nýtur þess að vera hér á sumrin og vorin, að vera úti í náttúrunni og fylgjast með fuglalífi og öðru náttúrulífi á svæðinu,“ segir Eggert. Vilja halda fjörunni hreinni Fleiri hópar hafa lagst gegn landfyllingunni, þar á meðal Hafrannsóknunarstofnun og Landvernd. „Það er mjög mikilvægt að þessi svæði fái að haldast óbreytt og óskemmd,“ segir Eggert. Reykjavík Skipulag Húsnæðismál Umhverfismál Mest lesið Fjölmargir Íslendingar á ADHD-lyfjum sviptir bílprófi Innlent „Ég hef aldrei séð svona samninga“ Innlent Á leið til Íslands átta vikum eftir slysið Innlent Féll allt að tuttugu metra við foss á Snæfellsnesi Innlent Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Innlent Óðinn Svan leiðir L-listann Innlent Kanna samninga við Klíníkina vegna „hamfaraástands“ Innlent Kominn undan feldi og svarið er nei Innlent Siguðu lögreglu á sofandi fastakúnna Innlent „Þá er Ísland kannski næsti biti“ Innlent Fleiri fréttir Landfylling í Skerjafirði: Óttast að borgin vaði af stað Loðnutorfur á hraðferð með suðurströndinni „Þá er Ísland kannski næsti biti“ Algjör samstaða sé um að hækka bætur Kanna samninga við Klíníkina vegna „hamfaraástands“ Vildi fá hestinn endurgreiddan þar sem hann var með aukatönn Viðræður við Klíníkina, barátta stórvelda og Breiðholt Got Talent Óðinn Svan leiðir L-listann Siguðu lögreglu á sofandi fastakúnna „Ég hef aldrei séð svona samninga“ Tveir veiðimenn fengu tvær milljónir frá Hval Boðar tímabundna heimild svo unnt sé að senda erlenda fanga fyrr úr landi Kominn undan feldi og svarið er nei Féll allt að tuttugu metra við foss á Snæfellsnesi Bíða enn gagna mánuði frá upphafi rannsóknar Gagnrýnin byggi „að miklu leyti á misskilningi“ Framlag Íslands mun minna en annarra Norðurlanda Á leið til Íslands átta vikum eftir slysið VG vex og býður á stefnumót og Vor til vinstri leitar að fólki Allt rykbindiefni búið Fjölmargir Íslendingar á ADHD-lyfjum sviptir bílprófi Bruninn látinn klára sig og vettvangur afhentur lögreglu Framlag Íslands hlutfallslega lítið og svifrykið hrellir borgarbúa Dorrit líkaði aldrei við „slepjulegan“ Epstein Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Fá sálfræðitíma en vilja bætur Yngra fólk líklegra til að strengja áramótaheit Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Ekki innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík í haust Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Sjá meira