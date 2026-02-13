Innlent

Land­fylling í Skerja­firði: Óttast að borgin vaði af stað

Bjarki Sigurðsson skrifar
Eggert Hjartarson er formaður Prýðisfélagsins Skjaldar, hverfisfélags Skerjafjarðar.
Íbúar í Skerjafirði eru hræddir um að Reykjavíkurborg gangi á bak orða sinna og hefji landfyllingu á svæðinu án tilskilinna leyfa. Þrátt fyrir mikla andstöðu íbúa stefnir allt í að síðasta náttúrulega fjara suðurhluta Reykjavíkur verði að landfyllingu.

Landfylling vegna nýja Skerjafjarðar hefur verið á teikniborðinu síðan 2019. Íbúar hafa svo árum skiptir lagst gegn henni, þar sem fjaran er mikilvæg samfélaginu og náttúrunni og þar leynast minjar frá því á stríðsárunum.

Óttast að borgin vaði af stað

Nú er búið að girða af svæði við suðurenda Reykjavíkurflugvallar þar sem unnið er að sjóvörn fyrir brúarenda fyrirhugaðrar Fossvogsbrúar. Fjaran sem landfyllingin á að taka yfir er þar rétt við hliðina á og óttast íbúar að þeir hafi tapað baráttunni.

„Við lögðum fram spurningar um hvernig staðan væri á uppfyllingunni. Þeir sögðu að það ætti að fara fram eitthvað umhverfismat en við erum ekki viss um að beðið verði eftir þeirri skýrslu og það verði farið af stað með óafturkræfar framkvæmdir,“ segir Eggert. 

Hvers vegna óttist þið það?

„Maður sér það á framkvæmdavilja borgarinnar. Hún er voða dugleg að fylla þar sem henni dettur í hug. Það er búið að tala um að það komi uppfylling hér þannig við óttumst að þeir fari bara af stað með það.“

Vinsælt útivistarsvæði

Í fjörunni er mikið fuglalíf allan ársins hring og oft má sjá seli spóka sig þar, börnum og öðrum vegfarendum til mikillar gleði.

„Hún er mjög vinsæl sem útivistarsvæði og fólk nýtur þess að vera hér á sumrin og vorin, að vera úti í náttúrunni og fylgjast með fuglalífi og öðru náttúrulífi á svæðinu,“ segir Eggert. 

Vilja halda fjörunni hreinni

Fleiri hópar hafa lagst gegn landfyllingunni, þar á meðal Hafrannsóknunarstofnun og Landvernd.

„Það er mjög mikilvægt að þessi svæði fái að haldast óbreytt og óskemmd,“ segir Eggert. 

