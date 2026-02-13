Spyrnir hefur dregið sig úr keppni í 5. deild karla í fótbolta og hvetur önnur félög til að beita sér fyrir jöfnun ferðakostnaðar á ársþingi KSÍ sem fer fram eftir tvær vikur.
Höttur á Egilsstöðum er móðurfélag Spyrnis og tilkynnti um ákvörðunina á miðlum félagsins.
Þar segir að mikill leikmannamissir milli ára sé helsta ástæðan fyrir því Spyrnir hætti að spila, en einnig hafi „gífurlegur ferðakostnaður og hækkun á skráningargjaldi“ haft áhrif.
Fleiri félög í 5. deildinni hafa látið í sér heyra eftir hækkun skráningargjalda og fyrir tveimur vikum var sameiginleg yfirlýsing tólf félaga birt á Fótbolti.net. Þar er hækkun þátttökugjaldanna harðlega mótmælt og breytingin sögð ógna tilvist félaganna.
Spyrnismenn taka undir það og segja þátttökugjöldin, auk ferðakostnaðarins, gera það nærri ómögulegt að reka félagið réttu megin við núllið.
Spyrnir hvetur félög knattspyrnuhreyfingarinnar til að beita sér fyrir jöfnun ferðakostnaðar á ársþingi KSÍ, sem fer fram eftir tvær vikur.
Jöfnun ferðakostnaðar er hugmynd sem felur í sér að dreifa heildarferðakostnaði allrar deildarinnar niður á öll lið deildarinnar. Sum félög myndu þá borga meira en áður, en önnur félög myndu borga minna.